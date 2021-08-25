Son dakika: Pentagon'dan flaş Afganistan açıklaması: Havalimanı için sorumluluğumuz bulunmayacak

John Kirby'nin açıklamalarından öne çıkan noktalar şöyle:

* Son birkaç gün ABD, askerlerin ve askeri ekipmanların Kabil Havalimanı'ndan çıkarılmasına öncelik verecek.

* ABD ihtiyaç halinde son güne kadar (31 Ağustos) insanları Kabil'den tahliyeye devam edecek.



TÜMGENERAL WILLIAM HANK TAYLOR: YAKLAŞIK 88 BİN KİŞİ TAHLİYE EDİLDİ



Toplantıda yer alan ABD Genelkurmay Başkanlığı Bölgesel Operasyonlar Direktör Yardımcısı Tümgeneral William Hank Taylor, başkent Washington'a Afgan mültecileri taşıyan beş uçağın ulaştığını açıkladı. Taylor, 1200 kişinin biometrik incelemeden geçtiğini duyurdu.



* William Taylor, son 24 saatte Amerikan ve başkaca ülkelere ait 90 uçuşla 19 binden fazla kişinin tahliyesinin gerçekleştirildiğini söylerken, toplam rakamın yaklaşık 88 bin olduğunu da sözlerine ekledi.



* ABD'li general, her 39 dakikada bir Kabil Havalimanı'ndan uçak kalktığını ifade ederken, havalimanında tahliye için 10 binden fazla kişinin beklediğini ifade etti.

Bu rehber gastronomi tutkunlarına yol gösteriyor