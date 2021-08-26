Son dakika... Kabil Havalimanı bölgesinde patlama! Pentagon açıkladı... MSB'den flaş açıklama geldi

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) Kabil havalimanı dışında bir patlamanın gerçekleştiğini ölü ve yaralılara ilişkin henüz net bir bilginin olmadığını açıkladı. ABD Başkanı Joe Biden patlamaya ilişkin bilgilendirildi.

Reuters'ın ABD'li bir yetkiliye dayandırdığı habere göre Kabil Havalimanı'nda intihar saldırısı yapıldı. Olay sırasında 3 ABD askerinin yaralandığı öğrenildi. Patlama sonrası gelen ilk görüntülerde büyük panik yaşandığı gözlendi.

Taliban yetkilileri patlamaların ardından aralarında çocukların da olduğu 13 kişinin öldüğünü açıkladı. Pentagon Sözcüsü John Kirby ise yaptığı son açıklamada, "Kabil Havalimanı Abbey Gate kapısı yakınında meydana gelen patlamanın şu an için bilinmeyen sayıda can kaybıyla sonuçlandığını doğrulayabiliriz. Sizleri konu ile ilgili bilgilendirmeye devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.





MSB'DEN AÇIKLAMA



Milli Savunma Bakanlığı, Afganistan'daki Kabil Havaalanı dışındaki patlamaya ilişkin "Birliğimizde herhangi bir hasar, zayiat yoktur" açıklamasında bulundu.

Milli Savunma Bakanlığı, Afganistan Kabil Havaalanı dışındaki patlamaya ilişkin yazılı açıklama yaptı. Açıklamada, "Kabil Havaalanı dışında iki patlama olmuştur. Birliğimizde herhangi bir hasar, zayiat yoktur" denildi.

ABD DIŞİŞLERİ'NDEN AÇIKLAMA: BÜYÜK BİR PATLAMA OLDU, BÖLGEDEN UZAKLAŞIN

ABD Dışişleri Bakanlığı’na bağlı Seyahat Departmanı, Afganistan’ın başkenti Kabil Havalimanı’nın yakınlarında meydana gelen patlamaya ilişkin uyarı yayınladı.

ABD Seyahat Departmanı tarafından yayınlanan uyarıda, “Havalimanında büyük bir patlama oldu ve silah sesleri duyulduğu bildirildi. ABD vatandaşları havalimanına seyahat etmekten kaçınmalı ve havalimanı kapılarından uzak durmalıdır. Havalimanı kapılarında bulunlar ise derhal oradan uzaklaşmalıdır” denildi.





CNN TÜRK yayınına bağlanan gazeteci Ahmet Mengli, patlamaya ilişkin son gelişmeleri aktardı...

Havalimanının birkaç girişi var. Bu girişlerin hepsinde insanlar yığılmış durumda, terk etmiyorlar. Gece gündüz orada beklemekteler. Bu patlamaların girişlerden bir tanesinde, yabancıların kaldığı bir kamp vardı kapının girişinde. Orada olduğu söyleniyor. Binlerce insan vardı, İngiliz askerleri kapıda beklemekteler. İçerisinde de yüzlerce insan vardı, daha ileri gitmek için bekliyorlardı. Ben oradan ayrılırken basacak bir yer bulamadım, o kadar kalabalık vardı.

İşte Güvenlik ve Terör Uzmanı Coşkun Başbuğ'un CNN TÜRK canlı yayınında yaptığı açıklama...

Bizim de sahadan aldığımız bilgiler bu yönde, saldırıyı DEAŞ'ın üstlendiği ve 2 canlı bomba olduğu yönünde alınan ilk bilgiler var. Bana göre daha bilinmez çok şey var. Bu saldırıda hedeflerin ne olduğu konusunda dikkatli araştırmak gerekecek birçok bilgiye ihtiyaç olacak.

Bu ortamın yaratılmasında bir takım ön bilgiler vardı. Her devlet kendi yetkililerine kalabalık ortamdan uzak durulması konusunda ikazlarda bulundu. Bu beklenen bir eylemdi. Gerçekten özellikle Kabil'in canlı bomba gibi bir tehditle karşılaşacağı aşikardı. Önümüzdeki buna benzer eylemlerin beklenildiği belirtmek isterim.

'DEAŞ'ı yendik, bu iş bitmiştir' gibi söylemleri vardı Trump'ın. DEAŞ'ın tekrar ön plana çıkartılmasını ve bunun günler öncesinden dillendirilmesini dikkatli değerlendirme yapılması gerektiğini söylüyorum. Oyunun ikinci perdesi, DEAŞ tehdidi mi? Birilerinin yine terörü desteklediğini söyleyebilirim. Afganistan evvel olduğu gibi yine terörle anılıyor. Önümüzdeki süreçte bunun daha da tırmanacağını vurgulamıştım. Afganistan'ın iç savaş tehdidiyle karşı karşıya kalacağını vurgulamıştım. Olaylar bizi DEAŞ'ın yeniden hortlamasına götürüyor.

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