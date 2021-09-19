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Son dakika: 'Pençşir Aslanı'ndan Taliban'a cevap: Gözyaşı dökecekler!

#Taliban#Afganistan#Ahmed Mesud
Son dakika: Pençşir Aslanından Talibana cevap: Gözyaşı dökecekler

Afgan- Sovyet savaşının efsane komutanlarından Ahmed Şah Mesud'un oğlu Ahmed Mesud'dan ülkedeki direniş ile ilgili flaş sözler geldi. Babası gibi Taliban'a karşı mücadele eden Ahmed Mesud 'Direniş cephesi ayakta' mesajı verdi.

 

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20 yıl sonra Taliban'ın yönetimi ele geçirdiği Afganistan'da sular bir türlü durulmuyor.

İkinci Taliban dönemine karşı Pençşir'de toplanan direniş hareketinin akıbeti merakla bekleniyordu. Zira Taliban yayınladığı fotoğraflar ve görüntüler ile bölgeyi ele geçirdiğini duyurmuştu.

Taliban'ın 'ülkedeki savaş sonunda bitti' mesajına direnişin lider isimlerinden Ahmed Şah Mesud'un oğlu Ahmed Mesud'dan yanıt geldi.

Son dakika... Taliban, ele geçirdiği Pençşirde en az yirmi sivili öldürdü

Son dakika... Taliban, ele geçirdiği Pençşir'de en az yirmi sivili öldürdü

Tehran Times'ta yer alan habere göre, Mesud 'Direniş Cephesi ayakta. Bugün olanlara sevinçle alkış tutanlar yarın pişmanlık gözyaşları dökecekler' dedi.

Babası gibi Taliban'a karşı mücadele eden Ahmed Mesud'un bu sözleri Taliban'a karşı 'meydan okuma' olarak nitelendirildi.

Hala ufak çaplı çatışmaların yaşandığı bölgede bulunduğu düşünülen 'Pençşir Aslanı' olarak da anılan Mesud'un elindeki askeri güç ise bilinmiyor.

Taliban'ın bölgedeki direnişi tamamen bitirmek için Mesud'u bulmak istediği ve bunun için geniş çaplı bir operasyon başlattığı belirtiliyor.

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Babasının izinde Taliban’a karşı 2. ‘Pencşir Aslanı’

Babasının izinde! Taliban’a karşı 2. ‘Pencşir Aslanı’

TALİBAN'IN AFGANİSTAN'A HAKİM OLMA SÜRECİ

ABD ile Taliban arasında Şubat 2020'de varılan barış anlaşması çerçevesinde bu yıl uluslararası güçlerin Afganistan'dan geri çekilme süreci başladı.

Anlaşma, yabancı güçlere saldırılmamasını öngörürken Taliban'ın Afgan güvenlik güçlerine yönelik eylemlerine dair hüküm getirmedi.

Afgan hükümetiyle Doha'daki müzakereleri devam ettiren Taliban, eş zamanlı şekilde hazirandan bu yana şiddetli saldırılarla Afganistan'da birçok ilçeye, son bir ayda da vilayet merkezlerine hızla hakim oldu.

Başkent Kabil'i kuşatan Taliban, 15 Ağustos'ta Cumhurbaşkanı Eşref Gani'nin ülkeyi terk etmesinin ardından kenti çatışmasız şekilde kontrolüne aldı.

 

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#Taliban#Afganistan#Ahmed Mesud