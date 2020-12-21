Son dakika...Paşinyan dünyaya rezil oldu!

Azerbaycan karşısında Karabağ’da büyük hezimete uğrayan Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, kilisede ölen askerleri için düzenlenen tören sırasında papaz tarafından kovuldu.

Ermenistan’da, Dağlık Karabağ’daki savaşın sona ermesinin 40’ıncı gününde, hayatını kaybeden askerler için başkent Erivan’da 19 Aralık itibarıyla üç günlük resmi yas ilan edildi.



Azerbaycan’ın işgal altındaki topraklarını kurtarmak için başlattığı Karabağ operasyonunun ardından Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, ilk kez halkla yüzleşti.



Tepkiler çığ gibi büyüdü ve Paşinyan rezil oldu.