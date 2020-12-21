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DHA
Haber Giriş: 21.12.2020 - 13:49 | Son Güncelleme:

Son dakika...Paşinyan dünyaya rezil oldu!

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Son dakika haberleri...Azerbaycan karşısında ağır bir hezimete uğrayan Ermenistan Başbakan'ı ziyaret için gittiği Kilise papazı tarafından tepkiyle karşılandı. Ziyaretçileri hoş karşılamayan papaz, Paşiyan'ı kiliseden kovdu. Görünütüler kameralara yansıdı.

Azerbaycan karşısında Karabağ’da büyük hezimete uğrayan Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, kilisede ölen askerleri için düzenlenen tören sırasında papaz tarafından kovuldu.

Ermenistan’da, Dağlık Karabağ’daki savaşın sona ermesinin 40’ıncı gününde, hayatını kaybeden askerler için başkent Erivan’da 19 Aralık itibarıyla üç günlük resmi yas ilan edildi.

Azerbaycan’ın işgal altındaki topraklarını kurtarmak için başlattığı Karabağ operasyonunun ardından Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, ilk kez halkla yüzleşti.

Tepkiler çığ gibi büyüdü ve Paşinyan rezil oldu.

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