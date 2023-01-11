Son dakika... Paris'te bıçaklı saldırı: Yaralılar var

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Fransa’nın başkenti Paris’teki Kuzey Garı’nda yerel saatle 06.00 sıralarında bıçaklı saldırı meydana geldi.

Yerel kaynaklar tarafından yapılan açıklamada, olayda 6 kişinin yaralandığı, çevredekilere rastgele saldırdığı belirtilen şahsın ise polis tarafından vurularak etkisiz hale getirildiği ifade edildi.

Fransa İçişleri Bakanı Gerald Darmanin yaptığı açıklamada, saldırganın polisin etkili ve cesur müdahalesi sonucu yaralı olarak yakalandığını söyledi.

saldırı nedeniyle tren seferlerinde aksaklık yaşandığı belirtildi.