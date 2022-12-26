Son dakika: Paris, PKK'yla tanıştı! Erdoğan 3 yıl önce uyarmıştı: Terör yılanı, sizi de ısıracaktır

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Fransa’nın başkenti Paris’te caddeler, PKK sempatizanı gösterilerle şiddet olaylarına sahne oldu. Cumhuriyet Meydanı’nda toplanan eylemciler, kendilerine engel olmak isteyen polise taş, sandalye ve benzeri maddeler fırlattı, en az dört aracı devirerek kullanılamaz hale getirdi. Paris polis şefi Laurent Nunez, neden aniden şiddet olayları yaşanmaya başladığını “anlamadıklarını” söyledi.

ZANLI PSİKİYATRİ KLİNİĞİNE SEVK

Nunez iki saatten fazla süren olayların ardından 11 kişinin tutuklandığı, 30 kişinin de hafif şekilde yaralandığı bilgisini verdi. Polis eylemcilere göz yaşartıcı gazla müdahale etti.

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Fransa’nın 100 yıllık planı için şimdi kullandığı PKK elini yakıyor

Polisle çatışan göstericiler, hükümeti ve polisi kendilerini koruyamamakla eleştiriyor. Fransa’daki Kürt Demokratik Konseyi (CDK-F) son 10 yılda 6 Kürt aktivistin Paris’te öldürüldüğünü kaydederek, “Paris’in göbeğinde, güpegündüz öldürülüyoruz” diyerek tepki gösterdi. Bu arada 69 yaşındaki saldırgan, dün polis gözetimindeki bir psikiyatri merkezine götürüldü. Nakil öncesi gözaltı merkezinde şüpheliyi muayene eden doktor, zanlının burada tutulmaya uygun olmadığına karar verdi.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN UYARMIŞTI



Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 2019 yılında yaptığı bir konuşmada terör örgütlerini destekleyen ülkelere, "Yanlış yapıyorsunuz. Bugün kendi ellerinizle beslediğiniz terör yılanı, eninde sonunda dönüp sizi de ısıracaktır bunu böyle biliniz." uyarısında bulunmuştu.

Konuşmasının devamında Erdoğan, "Sokaklarınızda bombalar patlamaya, teröristlerin silahları ölüm kusmaya, vandallar etrafı yakıp yıkmaya başladığında, yaptığınız yanlışı elbette anlayacaksınız. Ama iş işten geçmiş olacak. Gelin, yol yakınken bu yanlıştan dönün. Sırf bir beladan kurtulmak için, ülkenizden içi silah dolu çantayla uçağa binip ayrılan teröristlere dahi yıllarca göz yumduğunuzu biliyoruz. Size isimlerini bildirdiğimiz teröristler konusunda hiçbir işlem yürütmediğinizi de biliyoruz. Şimdi de kendi vatandaşınız olan teröristleri teslim almamak için kıvrandığınızı da biliyoruz. DEAŞ’ta sizin teröristleriniz var, alın diyoruz, kaçıyorsunuz. Bu teröristleri siz yetiştirdiniz, niye almıyorsunuz. Alamazlar çünkü bu biraz karakter meselesi. Böyle yaparak, aslında kendi geleceğinizi tehlikeye atıyorsunuz." ifadelerini kullanmıştı.

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DEAŞ YÜZÜNDEN KÜRTLERE SALDIRMIŞ

Paris’te üç kişinin ölümü, üç kişinin de yaralanmasıyla sonuçlanan saldırıyı yapan William M.’nin neden hedef olarak Kürtleri seçtiğine ilişkin detaylar netleşmeye başladı. Evinden “Avrupalı olmayan yabancıları” öldürmek için çıkan William M., “DEAŞ’a karşı mücadelelerinde onları öldürmek yerine esir aldıkları” için Kürtleri hedef almış.

Savcılığın verdiği bilgilere göre, saldırı günü önce daha kuzeydeki Saint-Denis’ye giden William M., orada az sayıda insan bulunması nedeniyle saldırıyı yapmaktan vazgeçerek ailesinin evine gitti. Oradan da yürüyerek, Ahmet Kaya Kültür Merkezi’nin bulunduğunu bildiği Enghien sokağına giderek önceden tanımadığı kişilere ateş açarak saldırıyı gerçekleştirdi.

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YABANCI NEFRETİ

Kendisini depresyonda ve intihara meyilli olarak tanımlayan saldırgan, ifadesinde, “tamamen patolojik hale gelmiş bir yabancı nefretine sahip olduğunu” teyit etti. 2016’da evinde yaşanan bir hırsızlık olayından bu yana, “her zaman göçmenleri, yabancıları öldürmek istediği” de William M.’nin ifadesinde yer alan vurgular arasında. Saldırgan, tek üzüntüsünün intihar edememek olduğunu, kendisine her zaman bir gün intihar ederse “düşmanlarını mezara götüreceğini” söylediğini ve “düşmanlar” ile “Avrupalı olmayan tüm yabancıları” kastettiğini belirtti. Önceki gün doktor kararıyla polis merkezinin psikiyatri revirine yatırılan saldırgan, sağlık durumu elverdiğinde yargıç karşısına çıkacak.

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FRANSA’YA: HÂLÂ SESSİZ Mİ KALACAKSINIZ

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın olayların ardından Fransa’ya terör örgütü PKK ile ilgili tepki gösterdi, “Hala sessiz mi kalacaksınız?” diye sordu. İbrahim Kalın, Paris’te terör örgütü destekçilerinin gerçekleştirdiği şiddet olaylarının görüntülerini sosyal medya hesabından paylaştı. Kalın mesajında “Bu Fransa’daki PKK. Suriye’de desteklediğiniz terör örgütü. Aynı PKK son 40 yılda binlerce Türk, Kürt ve güvenlik güçlerini katletti. Şimdi Paris sokaklarını yakıyorlar. Hâlâ sessiz mi kalacaksınız?” diye sordu.