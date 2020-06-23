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Dünya
AA
Haber Giriş: 23.06.2020 - 16:25,Son Güncelleme:

Son dakika! Paris Belediye Başkanı Hidalgo'nun koronavirüs (Covid-19) testi pozitif çıktı

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Son dakika! Paris Belediye Başkanı Hidalgo'nun koronavirüs (Covid-19) testi pozitif çıktı
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Paris Belediye Başkanı Anne Hidalgo, Covid-19 testinin pozitif çıktığını duyurdu.

Hidalgo, BFM Paris kanalına, Covid-19 testinin pozitif çıktığını ancak herhangi bir belirti göstermediğini belirtti.

Öte yandan başkentte kalabalıkların toplandığı müzik festivallerinin iptal edilmemesi gerektiğini ifade eden Hidalgo, insanların eğlenme isteğini anladığını belirtti.

Fransa'da Covid-19 nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 29 bin 663'e, vaka sayısı ise 198 bin 155'e yükseldi.

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