Son dakika…Panseksüel sporcu ve şişme kadının aşkı gündeme bomba gibi düştü!

İlişkilerinin başlamasından yaklaşık bir yıl sonra Kasım ayında şişme kadın ile evlenen Kazakistanlı vücut geliştirmeci, eşinin "bozulduğunu" söyledi. Yuri Tolochko, eşi Margo'nun "tamir" edilmesini bekliyor. Tamirat için randevu alan Tolochko, 7 Ocak günü eşinin tamir edileceğini söyledi.



Yuri geçen yıl aralık ayında Margo'ya evlenme teklif etmişti ve çiftin mart ayında evlenmesi planlanmıştı, ancak plan koronavirüs salgını nedeniyle ertelenmişti. Düğün nihayet kasım ayında onlarca misafirle gerçekleşti.

Kazakistan'lı sporcu Tolochko, 18 aylık ilişkilerinin ardından sevgilisi şişme kadın ile "evlendi".







Yuri Tolochko, şişme kadın nişanlısı Margo ile törenle evlendi, evlilik törenine çifti tebrik etmek üzere onlarca kişi katıldı, çift romantik bir şekilde dans etti.

Sosyal medya hesabından düğününde ne kadar mutlu olduğunu paylaşan Tolochko’nun paylaştığı görüntüler gündem oldu.





Instagram hesabı üzerinden 140.000'den fazla takipçiyle paylaşılan görüntülerde, Tolochko ve Margo çiftinin mutluluğu dikkatlerden kaçmadı.

Kendini "bir deli" olarak tanımlayan Bay Tolochko eşi Margo ile çok uyumlu bir ilişkiye sahip olduğunu sık sık dile getiriyor. Tolochko ayrıca eşi Margo'nun “ateşli ve şefkatli” bir kişiliğe sahip olduğunu söylüyor.

Sosyal medyadan paylaşılan görüntülerde, çiftin öpüştüğü ve köpük banyosunun tadını çıkarırken “#ideal_relationship #true_love ve #happy_wife_happy_life” gibi etiketlerle balayı fotoğraflarını paylaştığı görülüyor.

Birlikte spor salonunda egzersiz yapan çiftin bir paylaşımında Tolochko: “Çiftlerin daha az konuşması ve daha fazla bağlantı kurması gerekiyor. Zamanla ben eşim bunun farkına vardık.” İfadelerini kullandı.

Tolochko, Margo ile ilk kez bir gece kulübünde tanıştığını ve onu istenmeyen bir ilgiden kurtardığını ve çiftin Kovid-19 krizi dünyayı etkisi altına almadan önce mart ayında evlenmeyi planladıklarını fakat törene arkadaşlarının katılamamasından dolayı ertelediklerini söyledi.

Eşinin bozulan görünüşünden memnun olmayan Bay Tolochko, Margo için ocak ayına bir randevu aldı. Eşini bozulan görüntüsünü estetik cerrahlar “düzeltecek”.





Eşinin durumuna çok üzüldüğünü belirten Tolochko, "Evlendikten sonra çok değişti, ilk başta kabul etmek zordu ama daha sonraları alıştım.” Diye ekledi.

Vücut geliştirmeci kendini panseksüel olarak tanımlıyor. Panseksüel bireyler "bir karaktere, bir resme, bir ruha, sadece bir kişiye" âşık olabilir.