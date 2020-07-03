Son dakika! Pakistan'da tren ve yolcu minibüsü çarpıştı, çok sayıda ölü var

Yetkililer Pakistan'ın doğusunda gerçekleşen kazada Şii hacıları taşıyan bir yolcu minibüsüyle trenin çarpışması sonucu 19 ölü olduğunu açıkladı.

Batı Pakistan'da 40 bin Şii'nin yaşadığı Peshawar kentinden olduğu açıklanan ölülerin arasında iki de çocuk olduğu bildirildi.

Reuters'in haberine göre kaza Pakistan'ın önemli merkezlerinden Sheikhupura'da tren yolu geçidinde meydana geldi.

Kazada hayatını kaybeden 19 kişinin tümümün yolcu minibüsündekiler olduğu açıklandı.

Pakistan başbakanı Imran Khan kazadan duyduğu üzüntüyü Twitter hesabından paylaştı.

Başbakan ayrıca ülkedeki demir yollarının güvenli hale getirilmesi için çalışılacağı sözünü de verdi.