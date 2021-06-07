Son dakika... Pakistan'da tren kazası: 36 ölü

Pakistan güne felaket haberi ile uyandı.

Yetkililer, eyaletin Gotki bölgesinde seyir halindeki bir trenin vagonunun yerinden çıkıp sürüklendiğini ve karşı yönden gelen başka bir trenle çarpıştığını belirtti.

Kazada ilk belirlemelere göre 36 kişinin öldüğünü, 50 kişinin yaralandığını açıklayan yetkililer, arama kurtarma çalışmalarının sürdüğünü kaydetti.

AFP'ye konuşan bir yetkili 'Birkaç kişi öldü ve çok sayıda kişi içeride mahsur kaldı' dedi.

Ülke basınında yer alan haberlere göre, yetkililer, ölü sayısının artmasının beklendiğini söyledi.

Daha önce pek çok tren kazasının meydana geldiği ülkede Ekim 2019'da Karaçi'den Ravalpindi'ye giderken bir trenin alev alması sonucu en az 75 kişi hayatını kaybetmişti.

2016 yılında ise Karaçi'de yüzlerce yolcu taşıyan iki tren çarpıştı 21 kişi öldü.

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