Pakistan'da terör saldırısı: Çok sayıda ölü ve yaralı var

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Pakistan'da Hayber Pahtunhva eyaletinde bir cami terör saldırısıyla hedef alındı. Saldırıda ilk belirlemelere göre en az 16 kişi hayatını kaybetti. Pakistanlı yetkililer, saldırıda 50'den fazla kişinin yaralandığını ifade etti.

Yetkililer, cuma namazı sırasında Pakistan’ın kuzeybatısındaki bir polis karargahını hedef alan ve intihar saldırısı olduğu sanılan olayda sivillerin yanı sıra 5 polis memurunun hayatını kaybettiği bilgisini verdi.

POLİS KARAKOLU HEDEF ALINDI

Geo News’ün haberine göre, üst düzey bir polis yetkilisi, can kayıplarının Hayber Pahtunhva eyaletinin Kohat ilçesindeki Old Police Lines kapısına patlayıcı yüklü bir aracın çarpması sonucu meydana geldiğini söyledi.

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Polis, patlamanın ardından bir "teröristin" öldürüldüğünü duyurdu. Patlama, polis karargahındaki caminin dışında bir krater oluşturdu.

Devlet yayın organı Radyo Pakistan'ın bildirdiğine göre, güneybatıdaki Belucistan eyaletinde düzenlenen iki operasyonda 7 militan, Pakistan güvenlik güçleri tarafından ölü ele geçirildi.