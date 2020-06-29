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hurriyet.com.tr/Dış Haberler
Haber Giriş: 29.06.2020 - 09:26,Son Güncelleme:

Son dakika! Pakistan'da silahlı saldırıda 6 kişi öldü

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Son dakika! Pakistan'da silahlı saldırıda 6 kişi öldü
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Pakistan'ın Karaçi kentindeki borsa binasına silahlı saldırı düzenlendi.

Reuters Haber Ajansı'nın verdiği bilgiye göre Pakistan'ın Karaçi kentindeki borsa binasına silahlı saldırı düzenlendi. 

Polis 4 silahlı saldırganın vurularak öldürüldüğünü bildirilirken 2 kişinin daha hayatını kaybettiği açıklandı.

Pakistan medyasına göre saldırganlar binaya el bombaları ve silahlarla girdi. 

Bina girişine el bombası atan saldırganlar daha sonra ateş açtı.

Olayla ilgisi olan başka saldırgan olup olmadığı şu an için bilinmiyor. 

Borsa binasına yapılan saldırıyı henüz üstlenen olmadı. 

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