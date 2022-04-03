Son dakika... Pakistan'da meclis feshedildi!

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Pakistan'da siyasi kriz yeni bir boyut kazandı.

Cumhurbaşkanı Arif Alvi, Başbakan Imran Han'ın meclisin feshedilmesi talebini kabul etti.

Kararın ardından ülkede seçim hazırlıkları başladı. 90 gün içerisinde seçimlerin yapılacağını duyuruldu, ancak seçim ile ilgili net bir tarih henüz belirlenmedi.

NELER YAŞANMIŞTI?

Başbakan Han'a karşı güvensizlik oylaması, Meclis Başkan Yardımcısı Kasım Suri tarafından Anayasa'nın 5. maddesine aykırı olduğu gerekçesiyle reddedilmişti.

Söz konusu maddede 'Devlete bağlılık her yurttaşın temel görevidir. Anayasa'ya ve yasalara itaat, nerede olursa olsun her vatandaşın ve Pakistan'daki diğer herkesin yükümlülüğüdür' deniliyor.

Pakistan'da hakkında görevden alınması için gensoru önergesi verilen Başbakan Imran Han güven oylaması öncesi ulusa seslenmişti.

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Han konuşmasında, hükümetini devirmek için bir yabancı komplonun "kanıtını" gösterdiği iddia edilen "tehdit notu"ndan bahsetmişti.

Han konuşması sırasında dil sürçmesiyle komplonun arkasındaki ülke olarak "Amerika Birleşik Devletleri" adını vermiş, ancak hızla konuşmasına devam ederek, "yabancı bir ülkenin" Pakistan ulusuna karşı bir "tehdit notu" gönderdiğini belirtmişti..