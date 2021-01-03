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Dünya
AA
Haber Giriş: 03.01.2021 - 09:57 | Son Güncelleme:

Son dakika: Pakistan'da maden baskını: 11 ölü

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Son dakika: Pakistan'da maden baskını: 11 ölü
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Pakistan'ın Belucistan eyaletinde kömür madenine silahlı baskın düzenlendi. İşçileri kaçıran silahlı kişilerin, 11 kişiyi öldürdüğü, 4 kişiyi yaraladığı belirtildi.

Emniyet yetkilileri, eyaletin Machh kasabasında bulunan maden ocağındaki işçilerin silahlı kişilerce yakındaki bir dağa kaçırıldığını belirtti.

Yetkililer, silahlı kişilerin, kaçırılan madencilere dağda ateş açması sonucu 11 kişinin öldüğünü, 4 kişinin yaralandığını kaydetti.

Saldırıyı kimin neden yaptığına dair bilgi verilmedi.

Olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı.

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