Son dakika... Pakistan’da camide patlama: Çok sayıda ölü ve yaralı

Pakistan’ın başkenti İslamabad’da bir camide patlama yaşandığı bildirildi.

Polis tarafından yapılan açıklamada, patlamanın başkentin güneydoğusunda yer alan Tarlai bölgesinde meydana geldiği açıklandı.

CUMA NAMAZI SIRASINDA YAŞANDI

Patlamanın, Şiilere ait olduğu belirtilen İmam Bargah Camisi'nde, Cuma namazı sırasında gerçekleştiği belirtildi.

HASTANELERDE ACİL DURUM İLAN EDİLDİ

Yetkililer, İslamabad'daki Poliklinik Hastanesi, Pakistan Tıp Bilimleri Enstitüsü (PIMS) ve CDA Hastanesi'nde acil durum ilan edildiğini açıkladı.

DAWN’a konuşan bir yetkili, PIMS İcra Direktörü’nün talimatıyla hastanede olağanüstü hal uygulamasına geçildiğini doğruladı.

15 ÖLÜ, 80 YARALI

Patlamanın ardından kurtarma ve acil müdahale ekipleri patlamanın yaşandığı camiye sevk edildi. Bölgede güvenlik önlemleri artırıldı.

Yetkililerin, çeşitli hastanelerde tedavi gören yaralıların durumunu takip etmek amacıyla görevlendirildiği bildirildi.

Yerel yetkililer, ölü sayısının yüksek olabileceği yönünde endişeleri bulunduğunu belirtirken Polis, patlamada en az 31 kişinin yaşamını yitirdiğini, 169'dan fazla kişinin de yaralandığını açıkladı.

Yetkililer, ana acil servis, ortopedi, yanık merkezi ve nöroloji bölümlerinin aktif hale getirildiğini bildirdi. Yaralıların PIMS ve Poliklinik Hastanesi’ne sevk edildiği kaydedildi.

PATLAMANIN TÜRÜ HENÜZ BELİRLENEMEDİ

İslamabad Başkent Bölgesi Polis Sözcüsü Taqi Jawad, patlamanın niteliğini belirlemek için henüz erken olduğunu söyledi. Jawad, olay yeri inceleme ve adli tıp ekiplerinin patlamanın bir intihar saldırısı mı yoksa yerleştirilmiş bir bomba mı olduğunu tespit etmesi gerektiğini belirtti.

"TERÖR, MİLLETİN MORALİNİ BOZAMAZ"

Pakistan Parlamento İşleri Bakanı Tariq Fazal Chaudhry, sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı paylaşımda saldırıyı sert sözlerle kınadı. Chaudhry, saldırıyı “korkakça bir eylem” olarak nitelendirerek, yaşanan can kayıplarından derin üzüntü duyduğunu ifade etti.

Bakan, hayatını kaybedenlerin ailelerine başsağlığı dilerken, yaralıların bir an önce iyileşmesi için dua etti.

Chaudhry açıklamasında, “Bu tür terör eylemleri milletin moralini bozamaz. Şu anda ihtiyaç duyulan şey; barış, hoşgörü ve istikrar için birlik olmak ve kolluk kuvvetleriyle dayanışma göstermektir” ifadelerini kullandı.

"MASUM SİVİLLERİ HEDEF ALMAK İNSANLIĞA KARŞI İŞLENMİŞ BİR SUÇTUR"

Pakistan Cumhurbaşkanı Asıf Ali Zerdari ise ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından patlamaya ilişkin açıklama yaptı.

Patlamada hayatını kaybedenlerin ailelerine başsağlığı dileklerini ileten Zerdari, "Masum sivilleri hedef almak insanlığa karşı işlenmiş bir suçtur." ifadesini kullandı.

Zerdari, yaralıların bir an önce iyileşmesi için tüm tıbbi imkanların sağlanması talimatını verdi.