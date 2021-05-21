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Dünya
hurriyet.com.tr / DIŞ HABERLER
Haber Giriş: 21.05.2021 - 13:24 | Son Güncelleme:

Son dakika: Pakistan'da bombalı saldırı: En az 6 ölü!

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Son dakika: Pakistan'da bombalı saldırı: En az 6 ölü!

Son dakika haberine göre Pakistan'ın Afganistan sınırına yakın bir bölgesinde patlayan bomba en az 6 kişinin hayatını kaybetmesine sebep oldu.

Reuters'ta yer alan son dakika haberine göre Pakistan'ın Afganistan sınırına yakın bir bölgesinde patlayan bomba en az 6 kişinin hayatını kaybetmesine sebep oldu.

Pakistan'ın güneybatısında gerçekleştirilen bombalı saldırının bölgede gerçekleştirilen Filistin için yapılan bir destek gösterisinin yapıldığı yerde meydana geldiği ve hedefteki kişinin gösteriyi düzenleyen dini grubun lideri olduğu açıklandı.

Pakistan polisinden yapılan açıklamaya göre saldırı bir motosiklete bağlanan bombayla gerçekleştirildi. 

Ayrıntılar geliyor...

 

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