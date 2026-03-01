×
Günlük Egazete© Copyright 2026 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linkleri kullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLERDünya Haberleri

Son dakika... Pakistan'da ABD konsolosluğuna baskın

Güncelleme Tarihi:

#Pakistan#ABD Konsolosluğu#Baskın
Oluşturulma Tarihi: Mart 01, 2026 11:09

Pakistan'ın Karaçi kentindeki İran’a saldırıları protesto eden göstericiler ABD konsolosluğuna baskın düzenledi. Yaşanan olayda, 9 Pakistanlı hayatını kaybetti.

Haberin Devamı

Pakistan’ın Karaçi kentinde, ABD ve İsrail’in İran’a yönelik saldırılarına tepki gösteren bir grup, ABD Konsolosluğu’na girmeye çalıştı. Olaylar kısa sürede büyürken, polis ile göstericiler arasında şiddetli çatışmalar yaşandı.

KONSOLOSLUK ÖNÜNDE PROTESTO

Geo News’in haberine göre, İran’a yönelik saldırıları protesto eden grup, ABD’nin Karaçi Konsolosluğu önünde toplandı. Göstericilerin konsolosluk binasına yönelmesi üzerine bölgede tansiyon yükseldi.

POLİS MÜDAHALE ETTİ

Göstericilerin taş atarak binaya girmeye çalışması üzerine polis müdahalede bulundu. Kolluk kuvvetleri, kalabalığı dağıtmak ve kontrolü sağlamak için göz yaşartıcı gaz ve cop kullandı.

Son dakika... Pakistanda ABD konsolosluğuna baskın

Haberin Devamı

CAN KAYBI VE YARALILAR VAR

Dawn gazetesine konuşan yetkililer, göstericiler ile polis arasında çıkan çatışmada ilk belirlemelere göre 9 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı. Cenazelerin hastaneye kaldırıldığı bildirildi.

Çatışmalarda yaralanan 32 kişinin ise tedavi edilmek üzere çevredeki hastanelere sevk edildiği ifade edildi.

Son dakika... Pakistanda ABD konsolosluğuna baskın

GÜVENLİK ARTIRILDI, ULAŞIM AKSADI

Yetkililer, bölgedeki güvenlik önlemlerinin artırıldığını duyurdu. Gösteriler nedeniyle şehirde ulaşımda da aksamalar yaşandı.

Öte yandan yüzlerce sivilin sopalarla konsolosluk binasını hedef aldığı anlar sosyal medyada paylaşıldı.

Son dakika... Pakistanda ABD konsolosluğuna baskın

Gözden KaçmasınHamaney nasıl öldürüldü: CIAin İrandaki casus ağı sürpriz saldırıyı mümkün kıldıHamaney nasıl öldürüldü: CIA'in İran'daki casus ağı sürpriz saldırıyı mümkün kıldıHaberi görüntüle

ABD-İSRAİL'İN İRAN'A SALDIRILARI

İran ile ABD arasındaki müzakere süreci devam ederken İsrail ve ABD, dün sabah saatlerinde İran'a ortak saldırılar düzenledi.

İsrail Savunma Bakanlığı, İran'a "önleyici saldırı" başlattıklarını duyurdu. ABD Başkanı Donald Trump da İran'a yönelik "büyük bir operasyon" başlattıklarını açıkladı.

Haberin Devamı

Saldırılarda başkent Tahran, İsfahan, Kerec, Kum, Tebriz, Buşehr ve Kirmanşah başta olmak üzere 24 eyalette çeşitli noktalar hedef alındı.

İran Kızılayı, saldırılarda şu ana kadar 201 kişinin hayatını kaybettiğini, 747 kişinin yaralandığını bildirdi.

İran ordusu, ABD ile İsrail'in saldırılarına karşılık İsrail'e balistik füze ve insansız hava araçlarıyla karşı saldırılar başlattığını duyurdu.

İran ordusu, Bahreyn, Birleşik Arap Emirlikleri, Kuveyt, Katar ve Ürdün gibi ülkelerde de ABD üslerine ve hedeflerine füze ve kamikaze insansız hava araçlarıyla saldırılar düzenledi.

Gözden KaçmasınSon dakika... ABD-İran savaşında son durum: Hamaney öldürüldü İran misilleme saldırısı düzenliyorSon dakika... ABD-İran savaşında son durum: Hamaney öldürüldü! İran misilleme saldırısı düzenliyorHaberi görüntüle
Haberle ilgili daha fazlası:
#Pakistan#ABD Konsolosluğu#Baskın

BAKMADAN GEÇME!