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Dünya
AA
Haber Giriş: 21.07.2021 - 09:15 | Son Güncelleme:

Son dakika: Pakistan'da 5,2 büyüklüğünde deprem

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Son dakika: Pakistan'da 5,2 büyüklüğünde deprem

Pakistan'da sabah saatlerinde korkutan bir deprem meydana geldi. Deprem Pencap eyaletinin Rajanpur şehri yakınında gerçekleşti.

Pakistan Ulusal Sismik Gözetleme Merkezi, merkez üssü Rajanpur'un 37 kilometre kuzeydoğusu olan depremin yerin 39 kilometre altında kaydedildiğini açıkladı.

Yerel basındaki haberlerde, 5,2 büyüklüğündeki depremin Dera Gazi Han, Dajal ve Zahir Pir'de de hissedildiği belirtildi.

Depremde can ve mal kaybı olup olmadığına ilişkin şu ana kadar bilgi verilmedi.

 

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