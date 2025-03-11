Son dakika... Pakistan'da 450 tren yolcusu rehin alındı

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Pakistan’da ayrılıkçı Belucistan Kurtuluş Ordusu (BLA) örgütü, Bolan bölgesinde Ketta-Peşaver seferini yapan bir yolcu trenine silahlı saldırı düzenledi.



Eyaletin başkenti Quetta'da üst düzey bir demiryolu hükümet yetkilisi olan Muhammad Kashif AFP'ye yaptığı açıklamada, “Trende bulunan 450'den fazla yolcu silahlı kişiler tarafından rehin tutuluyor” dedi.



Tren sürücüsünün olayda yaralandığı öğrenildi.



TREN DAĞLARLA ÇEVRİLİ BİR TÜNELİN ÖNÜNDE SIKIŞIP KALDI



AFP haber ajansının geçtiği bilgilere göre, Belucistan Kurtuluş Ordusu (BLA) örgütü tren yolunu bombalayarak kontrolü ele geçirdi. Sibi sınırındaki bölgeden isminin açıklanmasını istemeyen üst düzey bir polis yetkilisi, trenin dağlarla çevrili bir tünelin hemen önünde sıkıştığını açıkladı.

Trenin durduğu bölgenin dağlık bir bölge olması, militanların saklanmalarını ve saldırı planlamalarını kolaylaştırıyor.



ÇATIŞMALAR DEVAM EDİYOR



BLA saldırıyı doğruladı. Örgütten yapılan açıklamada, güvenlik güçleri de dahil olmak üzere yolcuların rehin alındığı ifade edildi. Yerel kaynaklara göre olay yerine ulaşan güvenlik güçleri ve militanlar arasında çıkan çatışma devam ediyor.



Polis çevredeki hastanelerde acil durum ilan edildiğini duyurdu.

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