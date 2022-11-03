Son dakika: Pakistan eski Başbakanı İmran Han'a suikast girişimi

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Pakistan medyasının geçtiği son dakika bilgisine göre Pakistan'ın eski Başbakanı İmran Han, Pencap eyaletinin Vezirabad bölgesinde seçim konvoyuna düzenlenen silahlı saldırıda bacağından yaralandı.



OLAY YERİNDEN HEMEN UZAKLAŞTIRILDI

Yerel medya olayın bir suikast girişimi olduğunu yazdı. İmran Han saldırı sonrası hemen bir araca alınarak bölgeden uzaklaştırıldı. Saldırıya ilişkin resmi bir açıklama yapılmadı.



İLK GÖRÜNTÜLER GELDİ



Olay yerinden ilk görüntüler geldi.İmran Han'ın vurulduğu ana dair görüntüler uluslararası ajanslar tarafından servis edildi.



SALDIRGAN ÖLDÜRÜLDÜ, PARTİNİN ÜST DÜZEY İSİMLERİ DE YARALANDI



Elde edilen bilgilere göre saldırı eski Başbakan'ın konvoyunun yakınında gerçekleşti. AFP az önce geçtiği son dakika bilgisi ile saldırganın öldürüldüğünü duyurdu.



Saldırının olduğu bölgede şu an büyük bir arbede yaşanıyor. Olayda İmran Han ile beraber partinin üst düzey isimlerinin de aralarında bulunduğu 6 kişinin yaralandığı öğrenildi.



İmran Han'ın sağlık durumu ile ilgili yapılan açıklamada eski başbakanın durumunun stabil olduğu belirtildi.



ERKEN SEÇİM İÇİN YOLA ÇIKMIŞLARDI

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Pakistan Adalet Hareketi (PTI) lideri Han ve destekçileri 28 Ekim’de Lahor kentinden erken seçim çağrısıyla başkent İslamabad’a doğru yola çıkmıştı.



Konvoy nedeniyle 260 kilometrelik yol boyunca çok sayıda güvenlik gücünün konuşlandırılırken, konvoyun 4 Kasım’da İslamabad’a ulaşması ve oturma eylemi yapılması bekleniyor.



5 YIL SİYASİ YASAK



Pakistan’da 10 Nisan'da Ulusal Meclis’te Khan ve hükümeti için güven oylaması yapılmış, hükümetinin güvenoyu alamaması üzerine Khan başbakanlık görevinden alınmıştı. 11 Nisan'da ise başbakanlık görevine Şahbaz Şerif seçilmişti.



Amir Han'ın konvoyundan bir görüntü

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Pakistan Yüksek Seçim Komisyonu ise 21 Ekim’de Khan’a yabancı ülkelerin liderlerinden ve temsilcilerinden aldığı resmi hediyeleri yasa dışı bir şekilde sattığı gerekçesiyle 5 yıl siyasi yasak getirmişti. Pakistan’da seçimlerin gelecek yıl Ekim ayında yapılması planlanıyor.



Pakistan eski başbakanı İmran Han

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