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Dünya
hurriyet.com.tr/Dış Haberler
Haber Giriş: 20.03.2021 - 12:49 | Son Güncelleme:

Son dakika: Pakistan Başbakanı İmran Han koronavirüse yakalandı!

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Son dakika: Pakistan Başbakanı İmran Han koronavirüse yakalandı!

Gelen son dakika haberine göre Pakistan Başbakanı İmran Han koronavirüse yakalandı. Başbakanın Kovid-19 testinini pozitif çıktığı haberini Sağlık Bakanı duyurdu.

Gelen son dakika haberine göre Pakistan Başbakanı İmran Han koronavirüse yakalandı. Başbakanın Kovid-19 testinini pozitif çıktığı haberini Sağlık Bakanı duyurdu.

Başbakan İmran Han, iki gün önce Kovid-19 aşısının ilk dozunu yaptırmıştı.

Sağlık Bakanı Faisal Sultan, Han'ın evinde karantinada olduğunu Twitter hesabından açıkladı.

220 milyon nüfuslu Pakistan'da koronavirüs vakalarında keskin yükseliş devam ediyor.

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