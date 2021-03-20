Son dakika: Pakistan Başbakanı İmran Han koronavirüse yakalandı!
Gelen son dakika haberine göre Pakistan Başbakanı İmran Han koronavirüse yakalandı. Başbakanın Kovid-19 testinini pozitif çıktığı haberini Sağlık Bakanı duyurdu.
Gelen son dakika haberine göre Pakistan Başbakanı İmran Han koronavirüse yakalandı. Başbakanın Kovid-19 testinini pozitif çıktığı haberini Sağlık Bakanı duyurdu.
Başbakan İmran Han, iki gün önce Kovid-19 aşısının ilk dozunu yaptırmıştı.
Sağlık Bakanı Faisal Sultan, Han'ın evinde karantinada olduğunu Twitter hesabından açıkladı.
220 milyon nüfuslu Pakistan'da koronavirüs vakalarında keskin yükseliş devam ediyor.
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