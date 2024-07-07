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Fransa ana karasÄ±nda yerel saatle 08.00'de baÅŸlayan oy verme iÅŸlemi 18.00'de sona erecek. Paris, Marsilya gibi bÃ¼yÃ¼k kentlerde ise saat 20.00'ye kadar oy kullanma iÅŸlemi devam edecek.

YaklaÅŸÄ±k 68 milyon 400 bin nÃ¼fuslu Ã¼lkede 49,5 milyon FransÄ±z seÃ§men, ikinci turda 5 yÄ±l boyunca kendilerini Ulusal Mecliste temsil edecek 501 milletvekilini belirlemek iÃ§in sandÄ±ÄŸa gidiyor. Mecliste gÃ¶rev alacak diÄŸer 76 milletvekili ilk turda seÃ§ilmiÅŸti.1094 adayÄ±n yarÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ± seÃ§imin ikinci tur oylamasÄ±nda en fazla oy alan adaylar, milletvekili seÃ§iliyor. Parti veya ittifaklarÄ±n 577 sandalyeli Mecliste salt Ã§oÄŸunluÄŸu elde etmesi iÃ§in 289 milletvekili sayÄ±sÄ±na ulaÅŸmasÄ± gerekiyor.



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SeÃ§im yarÄ±ÅŸÄ±nda merkez saÄŸcÄ± CumhuriyetÃ§iler (LR) Partisinin lideri Eric Ciotti ve bazÄ± LR adaylarÄ±yla ittifak yapan aÅŸÄ±rÄ± saÄŸcÄ± Jordan Bardella'nÄ±n partisi Ulusal Birlik (RN), aÅŸÄ±rÄ± saÄŸcÄ±larÄ±n seÃ§imde galip gelmesinden endiÅŸe eden sol ve Ã§evreci partilerin oluÅŸturduÄŸu Halk Cephesi Ä°ttifakÄ± ve CumhurbaÅŸkanÄ± Emmanuel Macron'un partisi RÃ¶nesansâ€™Ä±n iktidar ortaklarÄ± Demokrasi Hareketi (MoDem) ve Horizons (Ufuklar) ile kurduÄŸu "Cumhuriyet Ä°Ã§in Hep Birlikte" Ä°ttifakÄ± Ã¶ne Ã§Ä±kÄ±yor.

AraÅŸtÄ±rma ÅŸirketlerinin sandÄ±klarÄ±n kapanmasÄ±ndan itibaren seÃ§imin tahmini sonuÃ§larÄ±nÄ± vermeye baÅŸlamasÄ±, resmi sonuÃ§larÄ±n daha sonra Ä°Ã§iÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ± tarafÄ±ndan aÃ§Ä±klanmasÄ± bekleniyor.Resmi verilere gÃ¶re, yurt dÄ±ÅŸÄ±nda yaÅŸayan FransÄ±zlardan internet Ã¼zerinden 2. tur iÃ§in oy kullananlarÄ±n sayÄ±sÄ± 460 bin olarak kayÄ±tlara geÃ§ti. AyrÄ±ca, Ã¼lkenin denizaÅŸÄ±rÄ± topraklarÄ± olarak adlandÄ±rÄ±lan Guadeloupe, Guyane, Martinique gibi bÃ¶lgelerinde oy verme iÅŸlemleri dÃ¼n yapÄ±ldÄ±.



Fransa'da son 3 seÃ§imdir oylarÄ±nÄ± artÄ±rmaya devam eden aÅŸÄ±rÄ± saÄŸcÄ± RN, en son 9 Haziran'daki Avrupa Parlamentosu (AP) seÃ§imlerinde yÃ¼zde 31,4 oy alarak en yakÄ±n rakibi olan CumhurbaÅŸkanÄ± Emmanuel Macron'un partisi RÃ¶nesans'Ä± ikiye katlamÄ±ÅŸtÄ±. AÅŸÄ±rÄ± saÄŸÄ±n AP seÃ§imlerindeki galibiyeti Ã¼zerine Macron, 9 Haziran gecesi Meclisi feshederek 30 Haziran-7 Temmuz'da erken seÃ§ime gitme kararÄ± almÄ±ÅŸtÄ±.



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Macron'un bu kararÄ± tÃ¼m dÃ¼nya tarafÄ±ndan 'bir kumar' olarak deÄŸerlendirilirken seÃ§imin ilk turunda, aÅŸÄ±rÄ± saÄŸcÄ± ittifak yÃ¼zde 33 civarÄ±nda oyla sandÄ±ktan birinci Ã§Ä±kmÄ±ÅŸ, Yeni Halk Cephesi Ä°ttifakÄ± yÃ¼zde 28 ile ikinci, Macron'un "Cumhuriyet Ä°Ã§in Hep Birlikte" ittifakÄ± ise yÃ¼zde 20 oyla Ã¼Ã§Ã¼ncÃ¼ sÄ±raya yerleÅŸmiÅŸti.

Fransa'daki seÃ§imler sadece Ã¼lke iÃ§in deÄŸil Avrupa iÃ§in de kritik bir eÅŸik anlamÄ±na geliyor. BugÃ¼n BatÄ± medyasÄ±nda yer alan analizlerde Macron'u zor bir gecenin beklediÄŸi vurgulandÄ±.

BBC'ye gÃ¶re Fransa'daki seÃ§im son yÄ±llarÄ±n 'en Ã¶nemli' seÃ§imi. Haberinde "AÅŸÄ±rÄ± saÄŸ tarihi bir zafer umuyor, ancak siyasi Ã§Ä±kmaz daha olasÄ± olduÄŸu gÃ¶rÃ¼lÃ¼yor." ifadelerini kullanan BBC, sonuÃ§ ne olursa olsun, Macron'un bu kuyudan Ã§Ä±kamayacaÄŸÄ±nÄ± Ã¶ne sÃ¼rdÃ¼ ve 'Fransa'da aÅŸÄ±rÄ± saÄŸ iktidara yakÄ±n. Avrupa'nÄ±n geri kalanÄ± da onu takip edecek mi?' sorusunu sordu.



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Guardian gazetesi de Fransa'daki seÃ§imlerin Ã¶nemine vurgu yaptÄ±ÄŸÄ± haberinde BaÅŸbakan Gabriel Attal'Ä±n 'AÅŸÄ±rÄ± saÄŸÄ±n egemenliÄŸi bir felaket olur' sÃ¶zlerini hatÄ±rlattÄ± ve "Bu sonuÃ§, AB'nin ikinci bÃ¼yÃ¼k ekonomisi olan, aynÄ± zamanda Ã¶nde gelen bir NATO gÃ¼cÃ¼ ve BM GÃ¼venlik Konseyi Ã¼yesi olan Fransa'yÄ± uzun sÃ¼reli bir parlamento Ã§Ä±kmazÄ±na ve siyasi belirsizliÄŸe sÃ¼rÃ¼kleme riski taÅŸÄ±yor." ifadelerini kullandÄ±.

ÅžÄ°DDET ENDÄ°ÅžESÄ°: 30 BÄ°N GÃœVENLÄ°K GÃœÃ‡Ãœ KONUÅžLANDIRILDI

ABD'li New York Times da seÃ§im sonuÃ§larÄ±nÄ±n 'kronik siyasi istikrarsÄ±zlÄ±ÄŸa' yol aÃ§abileceÄŸi gÃ¶rÃ¼ÅŸÃ¼nde. Fransa'nÄ±n modern tarihindeki en kÄ±sa kampanyalardan biri olan seÃ§im kampanyasÄ±nÄ±n gergin bir atmosfer iÃ§inde geÃ§tiÄŸini, Ä±rkÃ§Ä± olaylar ve ÅŸiddet eylemleri nedeniyle seÃ§ime gÃ¶lge dÃ¼ÅŸtÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼ yazan NYT seÃ§im sonrasÄ± protestolarÄ±n ÅŸiddete dÃ¶nÃ¼ÅŸmesinden endiÅŸe edildiÄŸini yazdÄ±.

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FransÄ±z yetkililer de olasÄ± huzursuzlukla baÅŸa Ã§Ä±kmak iÃ§in Ã¼lke genelinde yaklaÅŸÄ±k 30.000 gÃ¼venlik gÃ¼cÃ¼ konuÅŸlandÄ±rdÄ±; bunlarÄ±n yaklaÅŸÄ±k 5.000'i Paris bÃ¶lgesinde.Â

CNN International da seÃ§im kampanyasÄ±nÄ±n ÅŸiddetle gÃ¶lgelendiÄŸini, 51 aday ve kampanya gÃ¶revlisinin saldÄ±rÄ±ya uÄŸradÄ±ÄŸÄ±nÄ± ve bazÄ±larÄ±nÄ±n hastaneye kaldÄ±rÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± hatÄ±rlattÄ±ÄŸÄ± haberinde 'OylamanÄ±n sonucu ne olursa olsun, Fransa'nÄ±n siyasi bir kaos dÃ¶nemine gireceÄŸi ve Macron'un en az bir yÄ±l boyunca yeni bir parlamento seÃ§imi Ã§aÄŸrÄ±sÄ± yapamayacaÄŸÄ± Ã¶ngÃ¶rÃ¼lÃ¼yor.' ifadesini kullandÄ±.



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Meclis, yarÄ±ndan itibaren yeni milletvekillerini aÄŸÄ±rlamak Ã¼zere yerel saatle 14.00'te kapÄ±larÄ±nÄ± aÃ§acak.

Ulusal Meclisin 577 yeni Ã¼yesi ilk Genel Kurul oturumu iÃ§in 18 Temmuz'da toplanacak ve yerel saatle 15.00'ten itibaren yeni Meclis baÅŸkanlarÄ±nÄ± seÃ§mek iÃ§in oy kullanmaya baÅŸlayacak.

Yeni milletvekillerinin aynÄ± gÃ¼n yerel saatle 18.00'den Ã¶nce Meclisteki gruplarÄ±nÄ± oluÅŸturmasÄ± gerekecek.

FransÄ±z Meclisinde bir siyasi grup oluÅŸturmak iÃ§in en az 15 milletvekilinin bir araya gelmesi ve grup baÅŸkanvekillerini belirlemesi gerekiyor.