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Dünya
DHA
Haber Giriş: 01.07.2020 - 17:50,Son Güncelleme:

Son dakika! Oxford Üniversitesi'nden koronavirüs aşısı açıklaması

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Son dakika! Oxford Üniversitesi'nden koronavirüs aşısı açıklaması
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İngiltere'deki Oxford Üniversitesi'nden koornavirüs aşısı çalışmalarıyla ilgili önemli bir haber geldi.

İngiltere'deki Oxford Üniversitesi üzerinde çalıştığı koronavirüs (Covid-19) aşısının 3’üncü fazı olan insan denemelerinin başarılı olduğunu açıkladı.

Son dakika olarak duyurulan haberde 3. faz insanlı aşı denemelerinde 8 bin kişinin aşılandığı belirtildi.

Bilim insanları, aşıyla birlikte insan vücudunun virüse karşı kendisini koruduğunu ifade etti.

Oxfordlu bilim insanları aşının piyasaya sürülmesi için klinik deneylere devam edildiğini de sözlerine ekledi. 

Aşının ne zaman piyasaya sürülüp yaygın olarak kullanılmaya başlanabileceği ise henüz bilinmiyor. 

 

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