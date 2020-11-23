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hurriyet.com.tr/Dış Haberler
Haber Giriş: 23.11.2020 - 10:26 | Son Güncelleme:

Son dakika: Oxford aşısının yüzde 70 koruma sağladığı açıklandı

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Son dakika: Oxford aşısının yüzde 70 koruma sağladığı açıklandı
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Son dakika haberine göre Oxford Üniversitesi ve AstraZeneca ortaklığında geliştirilen koronavirüsün koruyuculuk oranı yüzde 70 olarak açıklandı.

İlaç şirketi AstraZenaca ve Oxford Üniversitesi tarafından geliştirilen corona virüs aşının üçüncü aşama klinik verilerine göre yüzde 70 koruma sağladığı duyuruldu.

İki doz halinde uygulanan aşının, insanların Kovid-19'a karşı korunması için gerekli olan bağışıklığı ürettiği açıklandı.

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