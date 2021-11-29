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Son dakika: Omicron ile sarsılan dünyaya iyi haber!

#Koronavirüs#Dünya#İngiltere
Son dakika: Omicron ile sarsılan dünyaya iyi haber

Son günlerde Omicron varyantı nedeniyle alamrma geçen dünyaya iyi haber İngiltere'den geldi. Söz konusu araştırma, 'Spidex' ilaç kokteylinin yoğun bakım başvurularını azalttığı sonucuna ulaştı. Bu yöntemin Omicron ile savaşmak için de kullanılabileceği belirtiliyor.

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Dünya günlerdir tabiri caizse Omicron ile yatıp Omicron ile kalkıyor.

Güney Afrika'da ortaya çıkan ve daha bulaşıcı olduğu şüphesi ile küresel gündemin bir numaralı maddesi haline gelen varyant nedeniyle ülkeler peş peşe seyahat kısıtlaması kararları alıyor.

Bilim dünyasının mercek altına aldığı virüs ile ilgili endişe veren haberler gelirken umutla beklenen iyi haber sonunda geldi.

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Newcastle Üniversitesi eski rektör yardımcısı Sir Christopher Edwards tarafından yürütülen bir araştırma 'Spidex' ilaç kokteylinin yoğun bakım başvurularını azalttığı sonucuna ulaştı.

İngiliz Daily Mail gazetesinde yer alan habere göre, ilk testler, bu ilaç kokteylinin Covid hastalarını yoğun bakımdan uzak tutmada dört kat daha etkili olduğunu öne sürdü.

Aynı habere göre, tedavi, virüsün kendisini hedef almak yerine, virüsün vücut üzerindeki etkisini 'azaltmaya' yoğunlaşıyor.

Bu yöntemin Omicron ile savaşmak için de kullanılabileceği belirtiliyor. Ancak bunun için daha detaylı araştırmaların yapılması gerektiğinin altı çiziliyor.

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Öte yandan DSÖ, Omicron’un virüsün diğer mutasyonlarından daha bulaşıcı olduğunu gösteren bir veri olmadığını aktardı.

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Omicron’un diğer mutasyonlara kıyasla daha şiddetli hastalığa, farklı semptomlara veya daha hızlı yayıldığına dair bir kanıt olmadığını vurgulayan DSÖ, ülkeleri sınırlarını kapatmak için acele etmemeye çağırdı.

DSÖ, seyahat kısıtlamalarının Covid-19'un yayılmasını azaltmada rol oynayabileceğini fakat "hayatlar ve geçim kaynakları üzerinde ağır bir yük oluşturduğunu" belirtti.

Omicron mutasyonuna ilişkin araştırmaların devam ettiğini aktaran DSÖ, ülkelere "gereksiz yere müdahaleci olmamaları ve bilimsel temelli bir yaklaşım benimsemeleri" konusunda tavsiyede bulundu.

 

 

 

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#Koronavirüs#Dünya#İngiltere

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