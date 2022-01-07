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Son dakika... Omicron etkisi: En yaygın semptomlar değişti!

#Omicron#Koronavirüs#İngiltere
Son dakika... Omicron etkisi: En yaygın semptomlar değişti

2 yıldır koronavirüsün pençesindeki dünya bir kez daha alarma geçmiş durumda. Omicron varyantının etkisiyle dünyanın dört bir yanında vaka sayıları artarken virüsün en yaygın belirtileri de değişti. İşte koronavirüs kapanlarda görülen en yaygın 3 belirti...

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2019'un son günlerinde hayatımıza giren koronavirüs (Kovid-19) son dönemde Omicron varyantı ile gündemde.

Önceki versiyonlara göre daha bulaşıcı olan Omicron'un yayılması ile koronavirüste görülen en yaygın semptomlar da güncellendi.

Uzun bir süredir ateş ve öksürük en yaygın iki semptom olarak karşımıza çıkıyordu. İngiltere'deki ZOE Covid çalışmasına göre, virüse yakalananlarda en sık görülen belirtiler burun akıntısı, boğaz ağrısı ve baş ağrısı oldu.

İngiliz Mirror gazetesinde yer alan habere göre, uzmanlar bunun Omicron'un hızla yayılmasının bir sonucu olduğunun altını çizdi.

Aynı çalışma kapsamında soğuk algınlığı benzeri semptomlar yaşayan kişilerin yüzde 51,3'ünün semptomatik Covid'e sahip olmasının muhtemel olduğu sonucuna ulaşıldı.

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OMICRON'UN BELİRTİLERİ NELER?

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Omicron'un ilk ortaya çıktığı Güney Afrika'daki doktorlar, hastaların gece terlemesi semptomları bildirdiğini belirtiyor.

Omicron ile enfekte olan hastalar bunun dışında burun akıntısı, baş ağrısı, yorgunluk, vücut ağrıları gibi semptomlardan şikayetçi.

DAHA BULAŞICI AMA DAHA HAFİF!

Öte yandan ilk bulgular Omicron'un Delta ve Wuhan versiyonlarına kıyasla daha bulaşıcı ancak daha hafif olduğu yönünde.

Son dakika... Omicron etkisi: En yaygın semptomlar değişti

 

Omicron varyantının daha düşük şiddette seyretmesi hem bu varyantın özelliklerine, hem de aşı ve enfeksiyon sayesinde artan bağışıklığa bağlanıyor.

Londra'daki Imperial College'da yapılan analizler, Omicron mutasyonlarının onu Delta varyantına göre daha hafif bir virüs haline getirdiğini gösteriyor.

Koronavirüse karşı hiçbir bağışıklık olmaması halinde, delta varyantına kıyasla Omicron varnatında hastanenin acil servisine başvurma ihtimali yüzde 11 daha az. Ancak aşı ve enfeksiyon seviyesi yükseldiği için bu durum artık daha az kişi için geçerli.

Nüfus içinde gelişen bağışıklık durumu da gözetildiğinde, Omicron enfeksiyonu ile hastaneye yatma riski yüzde 25-30 düzeyinde azalırken, hastanede bir günden fazla kalma riski de yüzde 40 düşüş gösteriyor.

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Imperial College araştırmasını yürüten ekipten Prof. Neil Ferguson, bunun "bir ölçüye kadar iyi Haber" olduğunu söylüyor. Ancak bu düşüşün modellemede büyük bir değişiklik yaratacak düzeyde olmadığını belirterek, Omicron'un hızlı yayılması nedeniyle hastaneye başvuran kişi sayısının hala yüksek seyredebileceği ve bunun sağlık servisi üzerinde baskı oluşturabileceği uyarısında bulunuyor.

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Omicron'un laboratuvar incelemeleri, bu varyantın neden daha hafif olabileceğine dair veriler sunuyor.

Hong Kong Üniversitesi araştırmaları, Omicron'un üst solunum yollarını enfekte etmede etkili iken, daha fazla hasara yol açabileceği akciğer dokusuna inemediğini göstermişti.

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Cambridge Üniversitesi araştırmaları da Omicron varyantının akciğer hücrelerini birbirine yapıştırmada diğer varyantlar kadar etkili olmadığını ortaya koymuştu. Ağır hastaların akciğerlerinde genellikle bu sorun ortaya çıkıyordu.

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#Omicron#Koronavirüs#İngiltere

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