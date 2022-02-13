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Son dakika: Omicron bitmeden Deltacron alarmı... Kötü haber İngiltere'den geldi!

#Deltacron#Koronavirüs#Dünya
Son dakika: Omicron bitmeden Deltacron alarmı... Kötü haber İngiltereden geldi

Dünya'nın Omicron ile mücadelesi son sürat sürerken İngiltere'den kötü bir haber geldi. İngiliz Ulusal Sağlık Güvenliği Ajansı Deltacron'un tespit edildiğini duyurdu.

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Dünyanın dört bir yanında yaşanan Omicron paniği sürerken yeni bir mutasyon haberi geldi.

Pek çok uzman Omicron ve Delta suşlarının bir kombinasyonu olan yeni bir Kovid-19 varyantının keşfedildiği iddialarını reddetmişti.

Ancak İngiltere'den konu ile ilgili çok konuşulacak bir açıklama geldi. Ulusal Sağlık Güvenliği Ajansı, kamuoyunda mutant virüs olarak da bilinen Deltacron varyantının ülkede tespit edildiğini duyurdu.

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Deltacron'un hibrit bir virüs olduğunun altı çizildi ve Deltacron'un hem Omicron hem de Delta varyantlarına aynı anda yakalayan bir hastada geliştiğine inanıldığı bilgisine yer verildi.

Söz konusu raporda varyantın ne kadar bulaşıcı ve tehlikeli olduğuna dair henüz net bir bilgi olmadığının aştı çizildi.

Geçtiğimiz aylarda Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'ndeki (GKRY) bir grup bilim insanı, yeni bir Kovid-19 mutasyonu keşfettiklerini iddia etmişti.

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Kıbrıs Üniversitesi’nde biyolojik bilimler profesörü olan Leondios Kostrikis, mutasyonu 'Deltacron' olarak adlandırmıştı.

Ekip Deltacron'u Delta ve Omicron varyantının birleşiminden oluştuğu görüşünü öne sürmüş ve ülkede en az 25 vaka tespit ettiklerini açıklamıştı

Son dakika: Omicron bitmeden Deltacron alarmı... Kötü haber İngiltereden geldi

DAHA BULAŞICI AMA DAHA HAFİF

Öte yandan ilk bulgular Omicron'un Delta ve Wuhan versiyonlarına kıyasla daha bulaşıcı ancak daha hafif olduğu yönünde.

Omicron varyantının daha düşük şiddette seyretmesi hem bu varyantın özelliklerine, hem de aşı ve enfeksiyon sayesinde artan bağışıklığa bağlanıyor.

Londra'daki Imperial College'da yapılan analizler, Omicron mutasyonlarının onu Delta varyantına göre daha hafif bir virüs haline getirdiğini gösteriyor.

Koronavirüse karşı hiçbir bağışıklık olmaması halinde, delta varyantına kıyasla Omicron varnatında hastanenin acil servisine başvurma ihtimali yüzde 11 daha az. Ancak aşı ve enfeksiyon seviyesi yükseldiği için bu durum artık daha az kişi için geçerli.

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Nüfus içinde gelişen bağışıklık durumu da gözetildiğinde, Omicron enfeksiyonu ile hastaneye yatma riski yüzde 25-30 düzeyinde azalırken, hastanede bir günden fazla kalma riski de yüzde 40 düşüş gösteriyor.

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Omicron'un laboratuvar incelemeleri, bu varyantın neden daha hafif olabileceğine dair veriler sunuyor.

Hong Kong Üniversitesi araştırmaları, Omicron'un üst solunum yollarını enfekte etmede etkili iken, daha fazla hasara yol açabileceği akciğer dokusuna inemediğini göstermişti.

Cambridge Üniversitesi araştırmaları da Omicron varyantının akciğer hücrelerini birbirine yapıştırmada diğer varyantlar kadar etkili olmadığını ortaya koymuştu. Ağır hastaların akciğerlerinde genellikle bu sorun ortaya çıkıyordu.

Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nden yeni varyant Deltacron iddiası
daha fazla video içinGüney Kıbrıs Rum Yönetimi'nden yeni varyant Deltacron iddiası
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#Deltacron#Koronavirüs#Dünya

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