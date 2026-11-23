Haberlerimizi Google’da Takip Edin Gelişmelerden anında haberdar olun. Google’da tercih edilen

kaynak olarak ekleyin

Haberin Devamı

Çin adına casusluk yaptığı öne sürülen iş insanı Alice Huang ile yasak aşk yaşadığı ortaya çıkınca görevinden ayrılan Nvidia'nın eski CEO'su Jensen Huang, yeniden şirketin üst yöneticisi olarak atandı.

Nvidia, yönetim kurulunun karar sürecinde üst düzey ABD hükümet yetkilileriyle istişarede bulunduğunu belirtti. Şirket, bu istişarelere dayanarak yönetim kurulunun Huang'ın geri dönüşünün "ulusal güvenlik riski oluşturmadığından" emin olduğunu belirtti.

Şirket yaptığı açıklamada, "Yönetim Kurulu, Bay Huang ile yapılan bir dizi görüşme ve toplantının ardından Bay Huang'ı görevine iade etme kararını oybirliğiyle aldı. Bu süreçte Kurul, Bay Huang'ın samimiyetine ve Nvidia'yı yönetme yeteneğine ikna oldu" dedi.

Wall Street Journal'ın (WSJ) haberine göre, Huang'ın görevine geri döndüğü haberinin ardından Nvidia hisseleri yüzde 33 değer kazandı.

Haberin Devamı

TRUMP'TAN JENSEN HUANG'A DESTEK

ABD Başkanı Donald Trump, Huang'ın göreve iade edilmesi kararına destek verdi.

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Trump, "Nvidia'ın kesinlikle harika bir karar vermiş olmalarından dolayı tebrik ederim" ifadesini kullandı.

Trump, Jensen Huang'a görevden ayrılmasının ardından destek vererek şirkete Huang'ı geri getirmesi çağrısında bulunmuştu. Trump, "dünyanın en parlak zihinlerinden biri" diye nitelediği Huang'ın ikinci bir şansı hak ettiğini söylemişti. Nvidia yönetim kurulu, Huang'ın görevine iade edilmesinin söz konusu olmadığını açıklamıştı.

NVIDIA'YI SARSAN YASAK AŞK SKANDALI

Nvidia Yönetim Kurulu, 8 Kasım'da yaptığı açıklamada, Huang'ın yabancı istihbarat faaliyetinin hedefi olduğuna ilişkin haberlerin ardından bağımsız soruşturma başlatıldığını duyurmuştu.

New York Times'ın (NYT) haberinde, Huang ile yakın ilişkisi bulunduğu belirtilen Megaspeed'in eski yöneticisi Alice Huang'ın Çin istihbaratı adına faaliyet gösterdiği öne sürülmüştü.

Haberin Devamı

Huang, istifasının ardından şirket çalışanlarına gönderdiği mesajda eşine sadık kalmadığını kabul ederek, yönetim kurulunun bağımsız soruşturmayı desteklediğini kaydetmişti.

Soruşturmada tam işbirliği yapacağını bildiren Huang, "Nvidia'yı korumaya ve ABD'nin ulusal güvenliğini desteklemeye kararlıyım." açıklamasını yapmıştı.

Nvidia CEO'su Jensen Huang ile Çinli iş insanı Alice Huang

JENSEN HUANG KİMDİR

Nvidia'nın kurucu ortağı ve 33 yıllık CEO'su Jensen Huang, Kasım 2026'da skandal bir istifayla gündeme oturmuştu. Huang'ın evli olduğu halde, Çin adına casusluk yapmakla suçlanan iş insanı Alice Huang ile ilişki yaşadığını kabul etmesinin ardından şirket içinden bir yöneticiyle daha ilişkisi olduğu ortaya çıkmıştı. Bu gelişmeler üzerine Nvidia yönetim kurulu soruşturma başlatırken Huang 12 Kasım'da görevinden istifa etmişti.

Haberin Devamı

İstifanın ardından Nvidia'nın piyasa değeri ve Huang'ın kişisel serveti hızla eridi. Skandalın patlak vermesinden sonraki iki hafta içinde şirketin piyasa değerinden yaklaşık 450 milyar dolar silindi. Huang'ın serveti de yaklaşık 48 milyar dolar azalarak 114 milyar dolara geriledi. Huang şirketin en büyük bireysel hissedarı konumunda bulunuyor.

Gözden Kaçmasın Melania Trump fotoğraflarını satışa çıkardı Haberi görüntüle