Son dakika: Norveç'te bıçaklı saldırı

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Norveç’te, sokakta yoldan geçenleri bıçakla tehdit eden bir kişi polis tarafından vurularak öldürüldü.

Polis yetkililerinden yapılan açıklamada, başkent Oslo'da, bir kişinin elindeki bıçakla çevredekileri tehdit ettiği, bunun üzerine, devriye gezen ekip aracının saldırganı durdurmak için harekete geçtiği bildirildi.

Açıklamada, saldırganın araca saldırıp kapıyı açmaya çalıştığı ve güvenlik güçleri tarafından vurularak öldürüldüğü belirtildi.

Saldırganın bir polis memurunu yaraladığı bilgisine yer verilen açıklamada, olayın terörle bağlantılı olduğuna dair bilgi olmadığı kaydedildi.

Polis, kuzey Oslo'nun Bislett semtinde bir devriye arabasının saldırganın ilerlemesini durdurmak için bir binaya girdiğini, birkaç el ateş açıldığını ve saldırganın öldürüldüğünü duyurdu.

Geçen ay Oslo'nun güneybatısındaki küçük bir kasabada ok, yay ve bıçakla insanlara saldıran bir adam 5 kişiyi öldürmüştü.