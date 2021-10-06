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Son dakika... Nobel Kimya Ödülü'nü kazanan isimler belli oldu

#Nobel#Nobel Kimya Ödüllü#Bilim
Son dakika... Nobel Kimya Ödülünü kazanan isimler belli oldu

2021 Nobel Kimya Ödülü'nü iki bilim insanı Benjamin List ve David W.C. MacMillan kazandı.

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Nobel Komitesi, 2021 Nobel Kimya Ödülü’nü Benjamin List ve David MacMillana verildiğini açıkladı.

İkili ödülü, moleküler (küçük parçacık) yapı oluşturmak için geliştirdikleri asimetrik organokataliz aracı için aldı.

Nobel Kimya Ödülü, 1901 ile 2020 yılları 112 adet ödül 185 ayrı bilim insanına verildi. Curieler, en başarılı Nobel Ödülü ailesi oldu. Marie Curie ve Pierre Curie’nin karı-koca ortaklığı 1903 Nobel Fizik Ödülü’nü çifte getirdi.

Marie Curie, 1911 Nobel Kimya Ödülü’nü alarak ikinci kez Nobel Ödülü’ne layık görüldü. Marie ve Pierre Curie’nin en büyük kızı Irène Joliot-Curie, kocası Frédéric Joliot ile birlikte 1935 Nobel Kimya Ödülü’nü aldı.

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