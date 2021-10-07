Son dakika... Nobel Edebiyat Ödülü'nü kazanan isim belli oldu

Haberin Devamı

Nobel Edebiyat Ödülü'nün bu yılki sahibi Tanzanya doğumlu romancı Abdulrazak Gurnah oldu.

Zanzibar adasında büyüyen, ancak 1960'ların sonunda İngiltere'ye mülteci olarak gelen Gurnah ödül ile birlikte verilen 1.14 milyon doların da sahibi oldu.

Gurnah'ın ödülü kültürler ve kıtalar arasındaki körfezde sömürgeciliğin etkilerine ve mültecinin kaderine nüfuz etmesinden dolayı aldığı ifade edildi.

ABDULRAZAK GURNAH KİMDİR?

1948 doğumlu Gurnah, 21 yaşında İngiltere'de yazmaya başladı. Swahili ilk dili olmasına rağmen, İngilizce onun edebi aracı oldu.

'Cennet' adlı romanı 1994'te Booker Ödülü için kısa listeye alınan Gurnah, Kent Üniversitesi'nde profesör olarak görev alıyor.

Nobel Edebiyat Ödülü, şu ana kadar 113 defa 117 kişiye verildi. Diğer Nobel ödüllerinde, ortak çalışmaların daha fazla olması nedeniyle ödül paylaşımı daha yaygınken, Edebiyat dalının doğası gereği ödül paylaşımı sadece 4 defa gerçekleşti.

ABD'li şarkıcı Bob Dylan, büyük Amerikan şarkı geleneği içinde yeni şiirsel ifadeler yarattığı için 2016da Nobel Edebiyat Ödülü'nü almıştı.

Haberin Devamı

2006'DA ORHAN PAMUK KAZANMIŞTI



Orhan Pamuk 2006'da, Gabriel Garcia Marquez 1982'de, Jean-Paul Sartre 1964te, John Steinbeck 1962'de, Albert Camus 1957de, Ernest Hemingway 1954'te ve Winston Churchill 1953te Nobel Edebiyat Ödülü'nü aldı.