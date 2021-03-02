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Dünya
hurriyet.com.tr/Dış Haberler
Haber Giriş: 02.03.2021 - 09:47 | Son Güncelleme:

Son dakika: Nijerya'da kaçırılan kız öğrenciler serbest bırakıldı!

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Son dakika: Nijerya'da kaçırılan kız öğrenciler serbest bırakıldı!

Nijerya'nın Zamfara bölgesinde yatılı okuldan kaçırılan kız öğrenciler serbest bırakıldı. Valinin yaptığı açıklamada kaçırılan öğrenci sayısıyla ilgili resmi açıklama da yer alıyor.

Dünya, geçtiğimiz cuma günü kaldıkları yatılı okuldan kaçırılan 317 kız öğrencinin haberiyle çalkalanmıştı. 

Reuters'da yer alan son dakika haberine göre Zamfara valisi Twitter hesabı üzerinden yaptığı açıklamada kaçırılan öğrencilerin serbest bırakıldığını bildirdi. 

Cuma günü Devlet Kız Bilim Orta Okulu'nda yatılı olarak okuyan 317 kız öğrenci silahlı bir grup tarafından kaçırılmıştı. Valinin açıklamasında ise kaçırılan öğrencilerin sayısının 317 değil 279 olduğu ve hepsinin serbest bırakıldığı belirtildi. Serbest bırakılan kız öğrencilerin fotoğrafları paylaşıldı. 

NE YAŞANMIŞTI?

Yerel kaynaklardan edinilen bilgiye göre, kimliği henüz belirlenemeyen silahlı kişiler, cuma sabah erken saatlerde eyaletin Jangebe bölgesindeki Devlet Kız Lisesine saldırdı.

Son dakika: Nijeryada kaçırılan kız öğrenciler serbest bırakıldı

Yüzlerce kız öğrencinin kaçırıldığı saldırıda, çok sayıda öğrenci ise kaçmayı başardı.

Olayla ilgili henüz açıklama yapılmazken kaçırılan öğrencilerin sayısı bölge polisi tarafından 317 olarak açıklandı.

Nijerya'da silahlı kişiler, 17 Şubat'ta da Niger eyaletindeki Kagara bölgesinde yatılı okula saldırı düzenleyerek 27 öğrenci ile 3'ü öğretmen 15 sivili kaçırmış ve 2 öğrenciyi öldürmüştü.

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