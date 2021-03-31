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Dünya
AA
Haber Giriş: 31.03.2021 - 10:40 | Son Güncelleme:

Son dakika: Nijer'de başkentte silah sesleri! Ülkede darbe girişimi yaşanıyor

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Son dakika: Nijer'de başkentte silah sesleri! Ülkede darbe girişimi yaşanıyor

Nijer'de cumhurbaşkanlığı sarayı yakınlarında silah sesleri duyuldu. Haber ajansları yaşanan gelişmeyi darbe girişimi olarak değerlendirdi.

Yerel basında çıkan haberlere göre, başkent Niamey'de, sabaha doğru cumhurbaşkanlığı sarayının olduğu bölgeden yoğun silah sesleri geldi.

Görgü tanıkları, ilk etapta ağır ateşli, ardından hafif ateşli silah seslerinin duyulduğunu ve olayın yaklaşık yarım saat sürdüğünü söyledi.

Son gelişmeye göre darbe girişiminde bulunan askerler tutuklandı.

Ülkede 21 Şubat'ta ikinci turu yapılan cumhurbaşkanı seçimini iktidar partisi PNDS-Tarayya'nın adayı Mohamed Bazoum kazanmıştı. 

Bazoum'un 2 Nisan'da yemin etmesi bekleniyor.

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