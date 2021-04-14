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HaberlerDünya HaberleriSon dakika: Nijer'de anaokulunda yangın! En az 20 çocuk hayatını kaybetti
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Dünya
AA
Haber Giriş: 14.04.2021 - 10:46 | Son Güncelleme:

Son dakika: Nijer'de anaokulunda yangın! En az 20 çocuk hayatını kaybetti

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Son dakika: Nijer'de anaokulunda yangın! En az 20 çocuk hayatını kaybetti

Nijer'in başkenti Niamey'de bir anaokulunun binasını saran yangında en 20 çocuk hayatını kaybetti.

İtfaye Müdürü Albay Sidi Muhammed, ulusal televizyonda yaptığı açıklamada, Niamey'in Pays Bas Mahallesi'nde yer alan anaokulunun alevler içinde kaldığını ve içeride mahsur kalan en az 20 çocuğun öldüğünü ifade etti.

Nijer Başbakanı Ouhoumoudou Mahamadou olay yerine giderek yangında yaşamını yitiren çocukların ailelerine baş sağlığı diledi.

 

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