BBC Türkçe / Reuters
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Son dakika...New York'tan flaş karantina kararı
Son dakika haberleri...New York belediye başkanı, şehre gidecek istisnasız herkese 14 gün karantina şartı getirildiğini açıkladı.
New York City Belediye Başkanı Bill de Blasio, İngiltere’den gelen herkesin karantina sürecinde yetkililer tarafından ziyaret edileceğini söylerken, karantinaya uymayanlara bin dolar para cezası kesileceğini duyurdu.
De Blasio yaptığı açıklamada, tüm uluslararası yolcuların iletişim bilgilerini vermeleri gerektiğini söyledi.
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