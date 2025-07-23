Netanyahu'ya suikast girişimi: Bir kişi tutuklandı

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Şin Bet'ten yapılan açıklamada, Netanyahu'ya suikast düzenlemeye hazırlanan bir kadının tutuklandığı kaydedildi. Açıklamada, şüphelinin İsrail Başbakanı'na el yapımı patlayıcıyla suikast düzenlemek için hazırlık yaptığı bilgisi paylaşıldı.

Şüpheli hakkında suç işlemek için komplo kurmak ve terör eylemi gerçekleştirmek için komplo kurmak suçlamalarıyla iddianame düzenlenecek.

KAN'ın haberine göre, Şin Bet yetkilileri şahsın 2 hafta önce tutuklandığını belirtti. Şüphelinin tüm devlet kurumlarına giriş yasağı ve başbakana yaklaşmama şartıyla serbest bırakıldığı duyuruldu.

GIDA ZEHİRLENMESİ GEÇİRMİŞTİ

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Pazar günü Netanyahu'nun, tükettiği bozuk gıda nedeniyle bağırsak iltihabı geçirdiği ve tedavi altına alındığı açıklanmıştı.

İsrail Başbakanlık Ofisi, Netanyahu'nun Batı Kudüs'te bulunan Hadassah Hastanesi İç Hastalıklar Bölümü Direktörü Prof. Alon Hershko tarafından evinde muayene edildiğini belirtmişti.

Tükettiği bozuk gıda nedeniyle bağırsak iltihabı geçirdiği tespit edilen Netanyahu'nun gece boyunca kendisini iyi hissetmediği belirtilerek doktorların talimatları doğrultusunda 3 gün istirahat edeceği kaydedilmişti.

Netanyahu'nun durumunun iyi olduğu ileri sürülerek dehidratasyon (vücuttaki sıvı eksikliği) nedeniyle intravenöz sıvı tedavisi (damardan sıvı verilmesi işlemi) gördüğü bildirilmişti.

Başbakan Netanyahu'nun rahatsızlığının duyulmasının ardından İsrail Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben Gvir, X hesabından, "İsrail halkı, ülke ve güvenlik için birlikte yaptığımız tüm iyi şeyleri, her cephede cesaretle ve kararlılıkla sürdürmen için sana ihtiyacımız var" ifadelerinin kullanıldığı bir paylaşım yapmıştı.

Aşırı sağcı bakan Ben Gvir, Netanyahu'nun en yakın destekçileri arasında yer alıyor.

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NETANYAHU'YA GÖZDAĞI MI?

CNN Türk'e Netanyahu'nun zehirlendiği haberini değerlendiren dış politika analisti Yeliz Albayrak, "Netanyahu'nun zehirlenmesinin altında farklı bir sebep olabilir mi?" sorusuna bunun mümkün olduğu yanıtını vermişti.

Netanyahu'nun çevresinde sıkı bir güvenlik çemberi bulunduğunu belirten Albayrak, "Bu kadar kontrol edilen birinin gıda zehirlenmesi yaşaması çok da mümkün görünmüyor" diye konuşmuştu.

Netanyahu'nun çok sayıda düşmanı olduğuna dikkat çeken Albayrak, "Böyle bir gelişme de olabilir" demişti.

ABD Başkanı Trump'ın Netanyahu ile ayrımlar yaşadığını ve kabinesinde de istifa eden üyeler olduğunu söyleyen Albayrak, zehirlenme olayının bir gözdağı girişimi olabileceğini vurgulayarak, "Basit bir tıbbi durum olduğunu çok da sanmıyorum" ifadesini kullanmıştı.