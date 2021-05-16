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Dünya
hurriyet.com.tr / DIŞ HABERLER
Haber Giriş: 16.05.2021 - 17:46 | Son Güncelleme:

Son dakika... Netanyahu'dan skandal açıklama: Tamamen meşru bir hedefti

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Son dakika... Netanyahu'dan skandal açıklama: Tamamen meşru bir hedefti

İsrail Başkanı Netanyahu dün AP ve Al Jazeera ofislerinin de yer aldığı binanın vurulması ile ilgili ilk defa konuştu. Netanyahu gelen bir soru üzerine 'Bu bina tamamen meşru bir hedefti' ifadelerini kullandı.

Associated Press (AP) haber ajansı ve Katar merkezli Aljazeera televizyon kanalının Gazze'deki ofislerinin bulunduğu binanın İsrail tarafından vurulması, dünya basınında geniş yankı bulmuştu. Binanın vurulmasının ardından ortaya çıkan korkunç görüntüler büyük tepki toplamıştı. 

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İsrail Başkanı Netanyahu o görüntülerin ardından ilk kez konuştu. Netanyahu basın ofislerinin bulunduğu binanın vurulması ile ilgili skandal sözler söyledi.

İsrail Başbakanı, "Bu bina tamamen meşru bir hedefti. Binada terör varlıklarının olduğuna dair kanıtlarımız var." açıklamasında bulundu.

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Netanyahu ayrıca konuşmasında, "Terörist organizasyonlara yönelik operasyonumuz bitmedi tüm gücüyle devam ediyor. Vatandaşlarımızın ve ülkemizin sükuneti için ne kadar gerekiyorsa yapılmaya devam edilecek ve bunun biraz zaman alacağını söyleyebilirim. Ülkemiz sivil ölümleri önlemek ve minimuma indirmek için gereken her şeyi yapıyor. İsrail düzeni tekrar sağlayabilmek için ne gerekiyorsa yapacak. Umarım çok uzun sürmez." ifadelerini de kullandı.

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