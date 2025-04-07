Son dakika... Netanyahu: Türkiye ile Suriye’de çatışma istemiyoruz

Haberin Devamı

ABD Başkanı Donald Trump ve İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu Beyaz Saray'da yaptıkları görüşme sonrası basın mensuplarının sorularını yanıtladılar.



"TÜRKİYE İLE ÇATIŞMA İSTEMİYORUZ"



İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu Suriye'de yaşanan gelişmeler ile ilgili olarak 'Türkiye ile bir çatışma yaşamak istemediklerini' belirterek, "Türkiye ile iyi komşuluk ilişkilerimiz var. Türkiye ABD ile iyi ilişkisi olan bir devlet. Suriye'de çatışmadan uzak kalmak istiyoruz. Türkiye ile bu çatışmayı nasıl önleyebileceğimizi görüştük. ABD başkanından daha iyi bir orta yol bulucu olamayacağını düşünüyorum" dedi.

TRUMP: VERGİ KONUSUNDA BİRÇOK ÜLKE İLE KONUŞACAĞIZ



Trump, 185 ülkeye yönelik karşılıklı vergi tarifeleriyle ilgili olarak "Gümrük vergisi ile artık bizi dolandıramazlar" diyerek şunları söyledi: Japonya başbakanıyla çok iyi bir görüşme gerçekleştirdik. Çin ise benim açıklamamın karşısına vergi uyguladılar. 'Yarın kaldırılmazsa yeni vergi ekleyeceğiz' dedik. Çin'e karşı saygım var ama bunu yapmaya devam edemezler. Birçok ülkeyle konuşacağız. Gümrük vergilerinden kurtulmak isteyen birçok ülke var.



"ERDOĞAN'I SEVİYORUM, İKİ BİN SENEDİR KİMSENİN YAPAMADIĞINI YAPTI"

Haberin Devamı

'Türkiye'nin Suriye'deki etkisi daha barışçıl bir hale getirecek mi?' sorusuna Trump, "Erdoğan'ı seviyorum, o da beni seviyor. Basın çok sinirleniyor onu sevdiğimi söylediğimde. Birlikte bir çok şey yaptık ve hiç sorun yaşamadık. Netanyahu'ya, 'Eğer Türkiye ile problemin varsa bunu çözebilirim. Çünkü Erdoğan'la çok iyi ilişkim var. Erdoğan'a şunu söyledim, 'İki bin senedir kimsenin yapmadığı şeyi yaptın. Suriye'yi aldınız' dedim. 'Yok hayır, ben değilim' dedi ama 'Evet sensin' dedim 'Belki de benimdir' dedi. Erdoğan, çok güçlü bir adam ve kimsenin yapmadığı bir şeyi yaptığı yaptı