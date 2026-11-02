Netanyahu için sonun başlangıcı: İsrail'de siyasi partilerin tercihleri şekilleniyor! 'Birleşik Arap Listesi kararını verdi'

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İsrail seçimlerinin ardından hükümeti kuracak çoğunluğu elde edemeyen Başbakan Binyamin Netanyahu, hükümeti muhalefet adayı Gadi Eisenkot'a teslim etmek zorunda kalabilir.

AA'nın haberine göre, Birleşik Arap Listesi Eisenkot'u desteklemeyi planlıyor. Haberde İsrailli kaynakların, Birleşik Arap Listesi ile Eisenkot arasında bir anlaşmanın olası göründüğünü belirttiği kaydedildi.

Eisenkot Arap partilerle anlaşması durumunda mecliste 67 milletvekilinin desteğini alacak.

İsrail'de hükümeti kurmak için 61 milletvekilin oyu gerekiyor. Netanyahu bloğunun 53 milletvekilinde kalmasının ardından İsrail muhalefeti, iktidarı devralabilmek için bir formül arıyor.

Eisenkot destekçileri, seçimin ardından Arap partilerle ittifak planları olmadığını duyursa da İsrail basını, taraflar arasında görüşmeler yapıldığını belirtmişti. Hem Netanyahu hem de Eisenkot, iktidar kurabilecek çoğunluğa ulaşabilmek için meclise giren partilerle pazarlık yapıyor. Son olarak Netanyahu'nun yanına çekmeye çalıştığı öne sürülen muhalefetteki Evimiz İsrail Partisi, koalisyon görüşmelerindeki pozisyonunu açıkladı.

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Yashar Partisi lideri ve birleşik muhalefet listesinin başbakan adayı Gadi Eisenkot

LIBERMAN NETANYAHU'YA DESTEK VERMEYECEĞİNİ DUYURDU

Evimiz İsrail Partisi lideri Avigdor Liberman, Yashar Partisi lideri Gadi Eisenkot'u başbakanlık için destekleyeceğini duyurarak spekülasyonlara yanıt verdi.

Seçimlere ve siyasi pozisyonuna ilişkin basın açıklaması yapan Liberman, İsrail basınında muhalefet liderleriyle anlaşmazlık yaşadığına ilişkin spekülatif haberlere karşı, hiçbir koşulda İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile aynı hükümette görev almayacağını kaydetti.

Liberman, İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog ile yapacağı istişare toplantısında hükümeti kurma yetkisini eski Genelkurmay Başkanı Eisenkot'a vermesini tavsiye edeceğini belirtti.

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Meclis Başkanlığı seçimlerinde ise adayının Birlikte Listesi'nin iki numarası Yair Lapid olduğunu açıklayan Liberman, önce kendisinin başbakanlık görevini üstleneceği bir rotasyonlu başbakanlık formülünde dahi Netanyahu ile aynı hükümette yer almayacağını ifade etti.

Liberman, mevcut iktidardaki koalisyon liderlerinin kendisine "tuhaf tekliflerle" geldiğini ancak Netanyahu ile bizzat görüşmediğinin altını çizdi.

Evimiz İsrail Partisi lideri Avigdor Liberman

'PARTİ DEĞİŞTİRENLER OLABİLİR'

İsrail vatandaşı Filistinlileri temsil eden partiler ve Ultra Ortodoks Yahudilerle (Harediler) koalisyon kurulmasına karşı olduğunu dile getiren Liberman, Arapları ve Haredileri dışlayarak nasıl bir hükümet kuracaklarına ilişkin soruyu cevaplamadı.

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Liberman, "Belki Likud'tan parti değiştirenler olur. Bekleyeceğiz, sabrımız var. Öncelikle Meclis başkanını değiştirmek hayati önem taşıyor." dedi.

Filistinli İsrail vatandaşlarının önde gelen partisi Ra'am'ın lideri Mansur Abbas

LIKUD'UN LİBERMAN HAMLESİ

Öte yandan Kanal 13 televizyonu, Likud Partisi'ne mensup belediye başkanlarından oluşan bir heyetin dün Liberman ile bir araya gelerek onu Netanyahu liderliğinde koalisyona katılmaya ikna etmeye çalıştığını açıkladı.

Liberman'ın ise Likud mensuplarına "Bir hükümet kurulması gerektiğini kabul ediyorum, ancak Netanyahu'ya güvenmiyorum. O gitmeli." şeklinde cevap verdiği kaydedildi.

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İsrail basını, Liberman'ın dün Eisenkot ile hararetli bir görüşme gerçekleştirdiği ve başbakanlık için kendisine destek vereceği taahhüdünde bulunmaktan kaçındığını öne sürmüştü.

İSRAİL'DE TARİHİ SEÇİM SONUÇLARI

İsrail'de 27 Ekim'de yapılan seçimlerin kesinleşmemiş sonuçlarına göre, sandıktan koalisyon belirsizliği çıkmıştı. Netanyahu liderliğindeki iktidar bloğu 53, Gadi Eisenkot liderliğindeki muhalefet bloğu 48 milletvekili çıkarırken iki grup da 120 sandalyeli İsrail Meclisinde koalisyon hükümeti kurmak için gerekli 61 sayısını elde edememişti.

İsrail vatandaşı Filistinlileri temsil eden iki liste, tarihi bir başarı elde ederek 19 sandalyeye ulaştı ve Meclis aritmetiğinde kilit bir konuma oturmuştu.

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Seçimlerin kesin sonuçlarının 4 Kasım'a kadar açıklanması ve ardından Herzog'un liderlerle hükümet kurma yetkisini kime vereceği kararını almak için istişare görüşmeleri yapması öngörülüyor.

İsrail basını, muhalefet bloğunun öncelikle meclis başkanını değiştirme konusunda mutabık olduğunu belirtmiş, İsrail vatandaşı Filistinlileri temsil eden partiler de bu konuda muhalefete destek vereceklerini duyurmuştu.