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İsrail basını: Netanyahu esir ailelerine Witkoff'un geçici ateşkes taslağını kabul edeceklerini söyledi

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#İsrail#ABD#Gazze
İsrail basını: Netanyahu esir ailelerine Witkoffun geçici ateşkes taslağını kabul edeceklerini söyledi
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 29, 2025 18:17

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun, "ABD Başkanı Donald Trump'ın Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff'un Hamas ile Tel Aviv arasında esir takası ve Gazze Şeridi'nde geçici ateşkes için sunduğu son öneriyi kabul edeceğini söylediği" bildirildi.

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İsrail medyasında yayımlanan haberde, Netanyahu'nun İsrailli esirlerin aileleriyle bir araya geldiği belirtildi.

Görüşmede Netanyahu'nun, ailelere Witkoff'un İsrail ile Hamas arasında esir takası ve Gazze Şeridi'nde geçici ateşkese varılması için sunduğu son öneriyi kabul edeceklerini söylediği ifade edildi.

Öte yandan Hamas, Witkoff'un esir takası ve Gazze'de geçici ateşkesi kapsayan taslağının ellerine ulaştığını ve incelediklerini bildirmişti.

Söz konusu önerinin şu anda Hamas'ın ilgili birimlerince “sorumluluk bilinciyle” incelendiği ve verilecek cevabın, "Gazze’deki Filistin halkının çıkarlarını koruyacak, insani yardımların ulaşmasına katkı sağlayacak ve kalıcı ateşkesin sağlanmasına hizmet edecek şekilde olacağı" belirtilmişti.

 

 

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#İsrail#ABD#Gazze

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