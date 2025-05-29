İsrail basını: Netanyahu esir ailelerine Witkoff'un geçici ateşkes taslağını kabul edeceklerini söyledi

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İsrail medyasında yayımlanan haberde, Netanyahu'nun İsrailli esirlerin aileleriyle bir araya geldiği belirtildi.

Görüşmede Netanyahu'nun, ailelere Witkoff'un İsrail ile Hamas arasında esir takası ve Gazze Şeridi'nde geçici ateşkese varılması için sunduğu son öneriyi kabul edeceklerini söylediği ifade edildi.

Öte yandan Hamas, Witkoff'un esir takası ve Gazze'de geçici ateşkesi kapsayan taslağının ellerine ulaştığını ve incelediklerini bildirmişti.

Söz konusu önerinin şu anda Hamas'ın ilgili birimlerince “sorumluluk bilinciyle” incelendiği ve verilecek cevabın, "Gazze’deki Filistin halkının çıkarlarını koruyacak, insani yardımların ulaşmasına katkı sağlayacak ve kalıcı ateşkesin sağlanmasına hizmet edecek şekilde olacağı" belirtilmişti.