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Nepal'de kalkış sırasında pistte kaza yapan uçaktaki 18 kişi öldü

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#Nepal#Katmandu#Uçak Düştü
Nepalde kalkış sırasında pistte kaza yapan uçaktaki 18 kişi öldü
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 24, 2024 10:10

Nepal'de kalkış sırasında pistte kaza yapan uçaktaki 18 kişi öldü. Uçağın kazadan yaralı kurtulan pilotunun hastaneye kaldırıldığı açıklandı.

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The Kathmandu Post gazetesinin haberine göre, Tribhuvan Uluslararası Havalimanı'nda 19 kişiyi taşıyan bir uçak, kalkış sırasında kayarak kaza yaptı.

Tribhuvan Uluslararası Havalimanı Sözcüsü Subash Jha, yaptığı açıklama, Saurya hava yolu şirketine ait uçaktaki 18 kişinin cansız bedenine ulaşıldığını, pilotun da hastaneye kaldırıldığını belirtti.

​​​​​​​The Kathmandu Post'a konuşan görgü tanıkları, uçağın kalkış pistinin güney kısmından hareket ettiğini ve kanat ucunun yere çarpmasıyla aniden takla attığını söyledi.

Nepalde kalkış sırasında pistte kaza yapan uçaktaki 18 kişi öldü

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#Nepal#Katmandu#Uçak Düştü

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