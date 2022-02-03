Son dakika: NATO'dan Rusya uyarısı: Asker sayısı 100 bini aştı

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NATO Genel Sekreteri Stoltenberg'in yaptığı son dakika açıklamasına göre Rusya'nın asker yığınağı giderek büyüyor.

Stoltenberg "Rusya'nın Ukrayna'nın içi ve çevresine yığdığı asker sayısı 100 bini aştı, son iki günde Belarus'a önemli ölçüde askeri güç gönderdiğini gördük." dedi ve bu gelişmelerden kaygı duyduklarını açıkladı.

Rusya'nın son hamlesiyle birlikte oluşan asker ve mühimmat yığınağı son 30 yılın en büyüğü haline gelmiş durumda.

Son duruma göre Rusya'nın Ukrayna'nın kuzey ve güney sınırlarında hali hazırda 100 bin kişilik birlikleri bulunuyor. Bu kadar büyük bir sayı da Rusya'nın işgal olasılığını ve korkusunu güçlendiriyor.

Uzmanlar bu yığınağın 2014'teki işgalle çok büyük benzerlikler taşıdığını işaret ediyor.

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Stoltenberg, Brüksel'deki NATO karargahında yaptığı açıklamada "Son birkaç gündür Rusya'nın Belarus'taki askeri birlikleri içinde büyük hareketlenmeler gördük. Bu, Soğuk Savaş döneminden beri görülen en büyük askeri hareketlilik." dedi.

Stoltenberg, Belarus'taki birlik sayısının özel kuvvetler, savaş jetleri, kısa menzülli balistik füzeler ve S-400 savunma sistemlerinin de katılımıyla 30 bine yükselmesini beklediklerini sözlerine ekledi.

NATO Genel Sekreteri tüm bu gelişmelerle birlikte Rusya'nın yıllık nükleer güç denemelerinin de bu ay içinde gerçekleşeceğine dikkat çekti.

Stoltenberg, Rusya'nın bu saldırgan tavrının devam etmesinin çok ağır sonuçları olacağını ve büyük bedeller ödeneceğini de bir kez daha hatırlattı.

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