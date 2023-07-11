Son dakika... NATO Liderler Zirvesi başladı! Stoltenberg'den flaş Ukrayna açıklaması

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NATO Liderler Zirvesi Litvanya'nın başkenti Vilnius'ta bugün başladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katıldığı İki gün sürecek zirveye İsveç, Avustralya, Yeni Zelanda, Güney Kore ve Japonya liderleri de iştirak edecek. Zirve’de İsveç'in NATO üyeliği, ittifakın yeni askeri planları ile Ukrayna-Rusya savaşındaki son durumun masaya yatırılacak.

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Vilnius'ta yapılacak zirvede müttefik liderler toplantısının Ukrayna'ya 'üyelik yolunda açık ve olumlu bir mesaj' göndereceğini söyledi.

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Stoltenberg yaptığı konuşmada, 'Açık bir mesaj, ileriye dönük olumlu bir mesaj göndereceğiz. Tebliğdeki metin saatler içinde kamuoyuna duyurulacak" dedi.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, NATO'nun askeri altyapısını Ukrayna'da genişletmesinin Rusya için "kırmızı çizgi" olduğunu belirtmişti.

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RUSYA'YA MESAJ: YAKINDAN İZLİYORUZ

Stoltenberg, Belarus'ta nükleer silah konuşlandırdığını açıklamasına rağmen Rusya'nın nükleer duruşunda bir değişiklik görmediğini söyledi ve ekledi;

'Rusya'nın nükleer retoriği pervasız ve tehlikeli. NATO müttefikleri, Rusya'nın yaptıklarını yakından izliyor'

İsveç'in üyeliğine de değinen Stoltenberg, 'TBMM şu anda açık değil. Ancak en önemlisi şu, Türkiye, katılım protokolünü sevk edeceği konusunda açık bir karar vermiştir. Türkiye'nin de onayı ile ana meseleyi de çözmüş olacağız' dedi.

NATO Zirvesi’nin ilk gününde düzenlenen forumun ardından, İsveç’in de katılımıyla zirvenin birinci oturumu gerçekleştirilecek. Estonya, Letonya ve Litvanya arasında hava sahası konusunda işbirliği deklarasyonu imzalanacak, Dışişleri Bakanları ve Savunma bakanları toplantıları yapılacak.