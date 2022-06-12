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Son dakika... NATO'dan flaş Türkiye açıklaması

#NATO#Türkiye#Dünya
Son dakika... NATOdan flaş Türkiye açıklaması

NATO Genel Sekreteri Stoltenberg, Türkiye'nin endişelerinin meşru olduğunu belirtti ve 'Türkiye'nin terörden diğer NATO müttefiklerinden daha fazla çektiğini kabul etmeliyiz' dedi.

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Türkiye'nin İsveç ve Finlandiya'nın üyeliği konusundaki çekincelerine yönelik NATO'dan yeni bir açıklama geldi.

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Türkiye'nin güvenlik endişelerinin meşru olduğunun belirtti ve 'Türkiye'nin terörden diğer NATO müttefiklerine kıyasla daha fazla çektiğini kabul etmeliyiz' dedi.

Stoltenberg, Madrid Zirvesi'nin İsveç ve Finlandiya'nın NATO başvurularını kabul etmek için son tarih olmadığının da altını çizdi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Prag'da yaptığı açıklamada İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyeliğine ilişkin 'Türkiye’nin bu konudaki tutumu gayet açık ve net. Türkiye’nin güvenlik endişeleri dikkate alınmalı ve teröre destek sonlandırılmalıdır' demişti..

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