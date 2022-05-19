Son dakika: NATO'dan flaş 'Türkiye' açıklaması

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NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg bugün Kopenhag'da düzenlenen bir konferansta yaptığı açıklamada İsveç ve Finlandiya'nın NATO'ya katılım sürecine ilişkin çarpıcı açıklamalarda bulundu.

NATO'daki fikir ayrılıklarına çözüm bulunabileceğine dikkat çeken Stoltenberg "NATO'da anlaşmazlık olması yeni değil, sorunlar çözülür." dedi.

'TÜRKİYE'NİN GÜVENLİK ENDİŞELERİ GİDERİLMELİ'

Türkiye'nin konuya ilişkin endişelerinin giderilmesi gerektiğini vurgulayan NATO Genel Sekreteri "Türk yetkililerle iletişim halindeyiz. Türkiye gibi önemli bir müttefikimizin güvenlik endişelerini gidermeliyiz" dedi.

Stoltenberg konuşmasında İsveç ve Finlandiya'nın NATO'ya katılması için hızlı bir karar çıkması gerektiğini de vurguladı.



NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg/ AFP

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BİR AÇIKLAMA DA İNGİLTERE'DEN



İngiltere Savunma Bakanı Ben Wallace iki ülkenin üyeliğine ilişkin yaptığı açıklamada Türkiye’nin endişelerinin ele alınması gerektiğini belirtti. Wallace konuya ilişkin Türk mevkidaşı ile görüşeceğini açıkladı.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN:BİR ÜLKE HAYIR DİYORSA NATO'YA ALAMAZLAR

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bugün konuya ilişkin yaptığı açıklamada ''NATO bir güvenlik teşkilatıdır, içerisinde terör örgütlerinin olmasını kabul edemeyiz. Bir ülke hayır diyorsa NATO'ya alamazlar.'' ifadelerini kullandı

RESMEN BAŞVURDULAR

Rusya tehdidi karşısında askeri tarafsızlık politikasından vazgeçen Finlandiya ve İsveç dün NATO’ya üyelik için resmen başvurdu.



Bu iki ülkenin üyeliği konusunda çekinceleri olan Türkiye ise çekinceleri giderilmeden süreçte ilerleme sağlamanın mümkün olmadığını daha ilk günden ortaya koydu.

Başvuruları ele almak için daimi temsilciler düzeyinde toplanan Kuzey Atlantik Konseyi’nde (NAC) bu iki ülkeyle müzakerelere geçilmesi Türkiye tarafından bloke edildi.

YOĞUN BİR TRAFİK YAŞANACAK

Türkiye, resmi başvuru öncesinde, bazı çekinceleri olduğunu açıklamıştı. Gelinen aşamada bu çekincelerin giderilmesi ve orta yol bulunması için çok boyutlu ve yoğun bir diplomasi trafiği devreye girecek.



Diplomatik temasların sadece Türkiye-İsveç-Finlandiya üçgeninde değil çok taraflı olması bekleniyor. Finlandiya ve İsveç’in süreçlerinin ne kadar hızlı ilerleyeceği bu temaslardan çıkacak sonuçlara ve NATO’nun 30 üyesi arasında uzlaşının ne kadar hızlı sağlanacağına bağlı olarak değişecek.



Üyelik için Türkiye’nin de aralarında bulunduğu 30 NATO üyesinin tamamının onayı gerekiyor.