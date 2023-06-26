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Son dakika... NATO'dan flaş açıklama: İsveç ve Türkiye Brüksel'de görüşecek

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#NATO#İsveç#Dünya
Son dakika... NATOdan flaş açıklama: İsveç ve Türkiye Brükselde görüşecek
Oluşturulma Tarihi: Haziran 26, 2023 15:29

NATO Genel Sekreteri Stoltenberg 'İsveç ve Türkiye NATO zirvesinden önce Brüksel'de üst düzeyde bir toplantı yapacak' dedi.

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İsveç'in aksine Türkiye'nin taleplerini yerine getiren Finlandiya NATO'ya üye olurken İsveç'in bu tutumu değişmeye başladı.

İsveç sonunda terör örgütü destekçilerine hapis cezası öngören yasaya onay verdi.

1 Haziran'da yürürlüğe giren yasa ile terör örgütünün faaliyetlerini teşvik eden, güçlendiren veya destekleyenlere en fazla 4 yıl hapis cezası verilmenin önü açıldı.

Yasa ile Türkiye'nin taleplerini yerine getirdiğini belirten İsveç gözünü 11-12 Temmuz tarihlerinde Litvanya’nın başkenti Vilnius’ta gerçekleşecek NATO zirvesine dikmiş durumda.

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Ankara'dan gelen 'yeni yasayı uygulayın' çağrısı sonrası yeni bir gelişme yaşandı.

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg Litvanya’da yaptığı açıklamada, Vilnius'taki NATO Liderler Zirvesi öncesinde Türkiye ve İsveç arasında Brüksel’de üst düzey bir toplantı gerçekleştirileceğini söyledi.

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Stoltenberg, toplantıya dışişleri bakanları, istihbarat başkanları ve ulusal güvenlik danışmanlarının katılacağını ifade etti.

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#NATO#İsveç#Dünya

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