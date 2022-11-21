Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2022 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
HABERLERDünya Haberleri

Son dakika... NATO'dan Erdoğan açıklaması: Çok kilit ve önemli bir rol oynadı

Güncelleme Tarihi:

#NATO#Türkiye#Erdoğan
Son dakika... NATOdan Erdoğan açıklaması: Çok kilit ve önemli bir rol oynadı
Oluşturulma Tarihi: Kasım 21, 2022 13:48

NATO Genel Sekreteri Stoltenberg'den tahıl anlaşması ve esir takası ile ilgili yeni açıklamalar geldi. Stoltenberg, 'Erdoğan çok kilit ve önemli bir rol oynadı' dedi.

Haberin Devamı

Dünyanın gözü kulağı 24 Şubat'tan beri Ukrayna'dan gelen haberlerde.

Savaş can almaya devam ederken başta Türkiye'nin olduğu pek çok ülke diplomasi yolu ile kanı durdurmayı çalışıyor.

Türkiye'nin girişimleri ile tahıl anlaşması uzatılırken ve esir takası da gerçekleşti.

Bu gelişmeleri değerlendiren NATO Genel Sekreteri Stoltenberg, 'Erdoğan çok kilit ve önemli bir rol oynadı' dedi.

Gözden Kaçmasın

Yunanistan Genelkurmay Başkanı Florostan skandal sözlerYunanistan Genelkurmay Başkanı Floros'tan skandal sözlerHaberi görüntüle

Tahıl koridorunun açık kalmasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın yürüttüğü 'lider diplomasisi'nin yanı sıra yine Erdoğan’ın talimatları doğrultusunda Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar’ın mevkidaşlarıyla yakın teması ve kırmızı hattın yeniden aktive edilmesi de etkili olmuştu.

Tahıl koridoru anlaşması 22 Temmuz'da Rusya ve Ukrayna arasında BM ve Türkiye arabuluculuğunda İstanbul'da imzalanmıştı. Moskova yönetimi, anlaşma çerçevesinde olmasına rağmen kendi gıda ürünlerini ve gübresini ihraç edemediğini belirtmiş, bunun sağlanmaması durumunda 19 Kasım'da anlaşmadan ayrılmaya hazır olduğunu vurgulamıştı.

Haberin Devamı

Anlaşmanın imzalanmasından bu yana 11 milyon tondan fazla tahıl ürünü sevkiyatı gerçekleştirilmişti.

Gözden Kaçmasın

Kırım için tarih verdi: Rusya baharda çekilebilirKırım için tarih verdi: Rusya baharda çekilebilir Haberi görüntüle
Haberle ilgili daha fazlası:
#NATO#Türkiye#Erdoğan

BAKMADAN GEÇME!

BİR SORUDAN FAZLASI | Akıllı telefonu bırakabilir miyim

BİR SORUDAN FAZLASI | Akıllı telefonu bırakabilir miyim?

#Telefon Bağımlılığı
51 yıl önce işlenen cinayeti ses kayıtları çözdü: Katil Facebookta bulundu

51 yıl önce işlenen cinayeti ses kayıtları çözdü: Katil Facebook'ta bulundu

#Cinayet
İsimlerini bilen çok yok İşte 2022 Dünya Kupasında parlayabilecek 11 genç yıldız...

İsimlerini bilen çok yok! İşte 2022 Dünya Kupası'nda parlayabilecek 11 genç yıldız...

#Dünya Kupası

BAKMADAN GEÇME!

BİR SORUDAN FAZLASI | Akıllı telefonu bırakabilir miyim

BİR SORUDAN FAZLASI | Akıllı telefonu bırakabilir miyim?

#Telefon Bağımlılığı
51 yıl önce işlenen cinayeti ses kayıtları çözdü: Katil Facebookta bulundu

51 yıl önce işlenen cinayeti ses kayıtları çözdü: Katil Facebook'ta bulundu

#Cinayet
İsimlerini bilen çok yok İşte 2022 Dünya Kupasında parlayabilecek 11 genç yıldız...

İsimlerini bilen çok yok! İşte 2022 Dünya Kupası'nda parlayabilecek 11 genç yıldız...

#Dünya Kupası