Son dakika... NATO'dan Erdoğan açıklaması: Çok kilit ve önemli bir rol oynadı

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Dünyanın gözü kulağı 24 Şubat'tan beri Ukrayna'dan gelen haberlerde.

Savaş can almaya devam ederken başta Türkiye'nin olduğu pek çok ülke diplomasi yolu ile kanı durdurmayı çalışıyor.

Türkiye'nin girişimleri ile tahıl anlaşması uzatılırken ve esir takası da gerçekleşti.

Bu gelişmeleri değerlendiren NATO Genel Sekreteri Stoltenberg, 'Erdoğan çok kilit ve önemli bir rol oynadı' dedi.

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Tahıl koridorunun açık kalmasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın yürüttüğü 'lider diplomasisi'nin yanı sıra yine Erdoğan’ın talimatları doğrultusunda Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar’ın mevkidaşlarıyla yakın teması ve kırmızı hattın yeniden aktive edilmesi de etkili olmuştu.

Tahıl koridoru anlaşması 22 Temmuz'da Rusya ve Ukrayna arasında BM ve Türkiye arabuluculuğunda İstanbul'da imzalanmıştı. Moskova yönetimi, anlaşma çerçevesinde olmasına rağmen kendi gıda ürünlerini ve gübresini ihraç edemediğini belirtmiş, bunun sağlanmaması durumunda 19 Kasım'da anlaşmadan ayrılmaya hazır olduğunu vurgulamıştı.

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Anlaşmanın imzalanmasından bu yana 11 milyon tondan fazla tahıl ürünü sevkiyatı gerçekleştirilmişti.