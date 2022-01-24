Son dakika... NATO'dan Doğu Avrupa kararı: İlave savaş uçağı ve savaş gemileri gönderilecek!

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Rusya'nın Ukrayna sınırındaki askeri varlığı artmaya devam ederken NATO'dan beklenen adım geldi.

NATO, Doğu Avrupa'daki üye ülkelere ilave savaş uçağı ve savaş gemileri gönderme kararı aldığını duyurdu.

Haberi ajanslar 'acil' koduyla duyurdu. NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi;

'NATO, İttifak'ın doğu kısmını güçlendirmek de dahil olmak üzere tüm üyelerini korumak ve savunmak için gerekli tüm önlemleri almaya devam edecek. Güvenlik ortamımızın bozulmasına her zaman yanıt vereceğiz.'

New York Times (NYT) gazetesinde yer alan habere göre, ABD'de de benzer bir adım atmaya hazırlanıyor.

NYT haberinde Biden'ın Doğu Avrupa ülkelerine bin ila 5 bin asker göndermeyi planladığını ve gerilimin daha da artması durumunda sayının artma olasılığının bulunduğunu bilgisi yer aldı.

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NYT'nin ulaştığı üst düzey bir yetkili bu sayıları teyit etmedi ancak 'planlar geliştiriyoruz ve ileriye dönük seçenekleri belirlemek için müttefiklere danışıyoruz' sözleri ile planın varlığını doğruladı.

Yine resmi makamlar tarafından teyit edilmemek ile birlikte bu sayının gerekli görülmesi halinde 50 bine çıkarılabileceği belirtiliyor.