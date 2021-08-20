Son dakika... NATO'dan dikkat çeken 'Afganistan' açıklaması: Türkiye kilit rol oynuyor

NATO üyesi ülkelerin dışişleri bakanları, video konferans yöntemiyle Afganistan gündemli olağanüstü toplantı düzenledi. Toplantıya Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu da katıldı.

Toplantı sonrası açıklama yapan NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, şunları kaydetti:

Dünyanın gözü Afganistan'da. Tekrar terör örgütlerinin yuvalanmasına izin vermeyeceğiz.

24 saat aralıksız olarak tahliyeler için çalışıyoruz. Türkiye anahtar bir rol oynamakta. Özellikle Türkiye, ABD ve İngiltere'ye Kabil'deki havaalanının güvenliğini sağlamaktaki hayati rolleri için teşekkür ediyorum. Azerbaycan'a da havalimanı güvenliğine desteğinden dolayı minnettarız.

Türkiye son yıllarda havalimanını korumakla görevde. Şu anda da önemli katkıları var. Fakat devam konusunda şartlar çok değişti.

"ŞU AN PROBLEM UÇAK GÖNDERMEK DEĞİL, İNSANLARIN O UÇAKLARA ULAŞMASI"

Şu an tahliyeye odaklandık. Pakistan'a özel bir sorumluluk düşüyor. Hem Afganistan'ın komşusu hem de Taliban'la irtibatı var.

Tüm müttefiklerin ortak görüşü Taliban'ın verdiği sözü tutması gerektiği. Bunlar; Ayrılmak isteyenlere güvenli geçiş, terör örgütlerine kucak açmama ve kadın haklarına saygı.

Afganistan'da ne olursa olsun, bu NATO'yu üyelerinin güvenliğini sağlamakta zaafiyete uğratmaz.

NATO olarak yeni yönetimle diplomatik bağlantı kurup kurmayacağımız Taliban'ın davranışına ve verdiği sözleri tutmasına bağlı.

Şu an problem uçak göndermek değil, insanların o uçaklara ulaşması. Özellikle Afganların havalimanına ulaşması ve giriş yapması kolay değil.

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