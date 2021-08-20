MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerDünya HaberleriSon dakika... NATO'dan dikkat çeken 'Afganistan' açıklaması: Türkiye kilit rol oynuyor
GeriDünya Son dakika... NATO'dan dikkat çeken 'Afganistan' açıklaması: Türkiye kilit rol oynuyor
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Dünya
Haber Giriş: 20.08.2021 - 17:53 | Son Güncelleme:

Son dakika... NATO'dan dikkat çeken 'Afganistan' açıklaması: Türkiye kilit rol oynuyor

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Son dakika... NATO'dan dikkat çeken 'Afganistan' açıklaması: Türkiye kilit rol oynuyor

Son dakika haberine göre, NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, "Özellikle Türkiye, ABD ve İngiltere'ye Kabil'deki havaalanının güvenliğini sağlamaktaki hayati rolleri için teşekkür ediyorum" dedi. Stoltenberg, "Türkiye anahtar bir rol oynamakta." ifadelerini kullandı.

NATO üyesi ülkelerin dışişleri bakanları, video konferans yöntemiyle Afganistan gündemli olağanüstü toplantı düzenledi. Toplantıya Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu da katıldı.

Toplantı sonrası açıklama yapan NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, şunları kaydetti:

Dünyanın gözü Afganistan'da. Tekrar terör örgütlerinin yuvalanmasına izin vermeyeceğiz.

24 saat aralıksız olarak tahliyeler için çalışıyoruz. Türkiye anahtar bir rol oynamakta. Özellikle Türkiye, ABD ve İngiltere'ye Kabil'deki havaalanının güvenliğini sağlamaktaki hayati rolleri için teşekkür ediyorum. Azerbaycan'a da havalimanı güvenliğine desteğinden dolayı minnettarız.

Türkiye son yıllarda havalimanını korumakla görevde. Şu anda da önemli katkıları var. Fakat devam konusunda şartlar çok değişti.

Bakan Çavuşoğlu NATO Dışişleri Bakanları VTC Toplantısına katıldı
Bakan Çavuşoğlu NATO Dışişleri Bakanları VTC Toplantısına katıldı

"ŞU AN PROBLEM UÇAK GÖNDERMEK DEĞİL, İNSANLARIN O UÇAKLARA ULAŞMASI"

Şu an tahliyeye odaklandık. Pakistan'a özel bir sorumluluk düşüyor. Hem Afganistan'ın komşusu hem de Taliban'la irtibatı var.

Tüm müttefiklerin ortak görüşü Taliban'ın verdiği sözü tutması gerektiği. Bunlar; Ayrılmak isteyenlere güvenli geçiş, terör örgütlerine kucak açmama ve kadın haklarına saygı.

Afganistan'da ne olursa olsun, bu NATO'yu üyelerinin güvenliğini sağlamakta zaafiyete uğratmaz.

NATO olarak yeni yönetimle diplomatik bağlantı kurup kurmayacağımız Taliban'ın davranışına ve verdiği sözleri tutmasına bağlı.

Şu an problem uçak göndermek değil, insanların o uçaklara ulaşması. Özellikle Afganların havalimanına ulaşması ve giriş yapması kolay değil.

: İlginizi Çekebilir

Bu rehber gastronomi tutkunlarına yol gösteriyor

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi