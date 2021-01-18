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Son dakika NATO'da Türk-Yunan görüşmesi bugün gerçekleşecek
Son dakika haberleri... Türkiye - Yunanistan askeri heyetleri arasında 'Ayrıştırma Usullerinin' ele alınacağı toplantıların bugün saat 15:00'de NATO karargahının bulunduğu Belçika'nın Brüksel kentinde yeniden yapılacağı bildirildi...
Son dakika haberleri... Türkiye - Yunanistan askeri heyetleri arasında NATO'da gerçekleşecek ve 'Ayrıştırma Usullerinin' ele alınacağı toplantıların bugün saat 15:00'de NATO karargahının bulunduğu Belçika'nın Brüksel kentinde yapılacağı bildirildi...
Ayrıntılar birazdan...
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