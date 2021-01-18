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Dünya
hurriyet.com.tr / Dış haberler
Haber Giriş: 18.01.2021 - 13:00 | Son Güncelleme:

Son dakika NATO'da Türk-Yunan görüşmesi bugün gerçekleşecek

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Son dakika NATO'da Türk-Yunan görüşmesi bugün gerçekleşecek
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Son dakika haberleri... Türkiye - Yunanistan askeri heyetleri arasında 'Ayrıştırma Usullerinin' ele alınacağı toplantıların bugün saat 15:00'de NATO karargahının bulunduğu Belçika'nın Brüksel kentinde yeniden yapılacağı bildirildi...

Son dakika haberleri... Türkiye - Yunanistan askeri heyetleri arasında NATO'da gerçekleşecek ve  'Ayrıştırma Usullerinin' ele alınacağı toplantıların bugün saat 15:00'de NATO karargahının bulunduğu Belçika'nın Brüksel kentinde yapılacağı bildirildi...

Ayrıntılar birazdan...

Türk ve Yunan askeri heyetlerinin NATOda tekrar görüşeceği bildirildi...
Türk ve Yunan askeri heyetlerinin NATO'da tekrar görüşeceği bildirildi...
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